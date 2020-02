Avengers: Endgame, el éxito en taquilla hace historia al no recibir ningún Oscar

Avengers: Endgame fue el desenlace del megaproyecto de 10 años de Marvel Studios, en el cual se reunió al elenco completo de cada película que ha sido lanzada como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Avengers: Endgame pierde en los Oscars 2020

El Universo Cinematográfico de Marvel, conformado por héroes como Iron Man - interpretado por Robert Downey Jr. -, Thor - a quien da vida Chris Hemsworth -, y Capitán América - que interpreta Chris Evans -, es el proyecto más ambicioso del género de superhéroes, que además revivió dicho género después de varios fracasos en taquillas como “Gatubela” y “Daredevil”.

Pero eso cambió desde el estreno de Iron Man en 2008, tras lo cual, Marvel tuvo éxitos en taquilla sin precedentes para las películas de superhéroes, que culminó con el estreno de Avengers: Endgame, la cual se ha convertido en la película más taquillera de la historia, quitándole el título a “Avatar” de James Cameron.

Hasta ahora, todas las películas que se han consolidado como “La Más Taquillera” han tenido al menos un premio Oscars, con excepción de Avengers: Endgame.

Vergonzoso récord para Avengers

Avengers: Endgame sería la primera película en romper el récord de taquilla en cines de Estados Unidos y del mundo en no conseguir un premio Oscars.

La cinta de Marvel sólo obtuvo una nominación a los Oscars 2020 por Mejores Efectos Visuales, estatuilla que al final obtuvo “1917” de Sam Mendes.

En la historia de los Oscars, “Gone With the Wind”, fue el primer mega éxito en taquilla y consiguió 10 estatuillas, seguida por “The Sound of Music” con 5 Oscars, “El Padrino” con 3, "Star Wars" con 7, "E.T" con cuatro, "Jurassic Park" con 3, "Titanic" con 11 premios Oscars y "Avatar" con 3, ambas de James Cameron.

