Avatar:The way of water, logra recaudar 17 millones de dólares en sola una noche

Avatar:The way of water, logra recaudar 17 millones de dólares en solo una noche

El filme animado Avatar: The way of water, ha logrado recaudar más de 17 millones de dólares en taquilla, pues apenas este jueves se estrenó en Estados Unidos y Canadá, y la cinta ya causa furor entre sus seguidores, quienes ya esperaban esta segunda secuela.

Tras recuadrar tan brutal cantidad de dinero, Avatar, quedó solo por debajo de la cinta de Marvel, Pantera Negra: Wakanda por siempre, que en su momento recaudó 28 millones de dólares en su primera noche en los cines americanos.

En ese sentido, al sumar las ventas internacionales, la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, ya acumula al menos unos 50,4 millones de dólares, desde que comenzó a ser exhibida en los cines este miércoles.

¿Recuperará su inversión?

Avatar es una cinta muy esperada por los fanáticos

Tras el estreno de "The way of water", ha surgido una gran interrogante, pues los productores y todo el equipo de mercadotecnia, se preguntan, si todo el furor por la cinta, será suficiente, para cubrir los gastos que ha generado su producción, pues recordemos que ha requerido de un trabajo minucioso, al combinar nuevas estrategias de animación y video.

La cinta necesitaría recaudar un total de 2 mil millones de dólares, para alcanzar el punto de equilibrio, pues todo el material empleado, ha sido tomado como un riesgo total, al implementar herramientas nunca antes vistas en el cine y que por su puesto son garantía de un mejor producto, pero ¿lo logrará?.

Avatar: camino al agua

Como te hemos contado en La Verdad Noticias, el filme se estrenó 13 años después de que la primera película cautivó al público con su tecnología pionera en 3D. Sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con 2 mil 900 millones de dólares de recaudación mundial.

