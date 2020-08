Avatar vs My Hero Academia: ¿Zuko o Endeavor? El héroe de fuego definitivo

En un versus de Avatar: The Last Airbender y el anime de My Hero Academia, los personajes de Zuko y Endeavor son muy poderosos. También, ambos tienen un temperamento furioso, una gran ambición, relaciones problemáticas con sus familias y arcos de redención.

Ya que los dos personajes han recorrido un largo camino desde su presentación inicial, decidimos analizar su desarrollo para descubrir quién es más merecedor de ser llamado el “héroe de fuego más poderoso. Vale la pena señalar que, a diferencia de The Last Airbender, la serie de My Hero Academia aún sigue en emisión.

Zuko de Avatar: The Last Airbender

Al principio, Zuko solía ser conocido por su mal genio y su actitud adolescente “temperamental”. Fue un antagonista central en gran parte de la serie, no tardó mucho en convertirse en un experto en el seguimiento del Avatar por todo el mundo. En su búsqueda, él quemó la isla Kyoshi, atacó al equipo de Aang con piratas, secuestró al Avatar en el Polo Norte y mucho más.

Nacido como el Príncipe de la Nación del Fuego en medio de la guerra, las relaciones familiares de Zuko son complicadas. Carecía del poder y las capacidades necesarias para convertirse en un excelente maestro fuego contra una edad temprana, lo que causó que Ozai (su padre) se resintiera con él.

Sin embargo, su hermana menor, Azula, nació con talento natural y sobresalió en la mayoría de las cosas, ganándose rápidamente los elogios de Ozai. Cuando era niñez. Una de las pocas personas que se preocupaba profundamente por él, era su madre, Ursa, hasta que fue desterrada.

Después de que Ozai lo quemó y lo repudió, Zuko se fue para cumplir una misión imposible, llena de ira y anhelo. Mientras fue desterrado, él se aisló de las raíces de sus problemas, acompañado por la guía de su tío Iroh.

Pudo aprender de sus experiencias mientras viajaba por el mundo, tanto que cuando regresó a casa después de elegir a Azula sobre Iroh, no estaba seguro de si tomó la decisión correcta y luchó contra sí mismo.

Todo esto era necesario para que Zuko se entendiera completamente a sí mismo y sus valores para decidir qué tenía que hacer a partir de ahí. El punto de inflexión llegó cuando se enfrentó a su padre y lo rechazó por completo. Sin embargo, las palabras no fueron suficientes para que él completara su arco de redención en ese momento.

Incluso cuando el equipo Avatar lo rechazó activamente, trabajó duro para ganarse su confianza y trabajó aún más duro para convertirse en un valioso amigo y miembro del equipo. Zuko cometió muchos errores en el camino hacia la redención. Lo que pasó no fue culpa suya, sino que le fue infligido por Ozai.

Pero él asume la responsabilidad independientemente y solo después de esta realización, Zuko cumple su arco y se redime. Incluso se convierte en Señor del Fuego, usando su poder para terminar con el dolor y el sufrimiento de un siglo que causó su nación.

Endeavor de My Hero Academia

Endeavour, también conocido como Enji Todoroki, siempre tuvo la ardiente ambición de convertirse en el héroe número uno, pero era una ambición que no se podía obtener a la sombra de All Might.

Como reconoció que nunca sería capaz de superar All Might, Endeavour planeó producir un hijo propio para hacerse más fuerte y obtener el lugar número uno en su lugar. Para alcanzar su objetivo a largo plazo, se casó con Rei, que tiene un Quirk de hielo.

Después de dar a luz a cuatro hijos, la ira de Endeavor se desbordó en violencia. Lo que le sucedió a su hijo mayor, Toya, quien exhibió increíbles poderes de fuego, sigue siendo un misterio, pero según Natsuo, se presume que está muerto. Natsuo y Fuyumi, que tienen Quirks de hielo como su madre, fueron ignorados por Endeavor.

Todoroki Shoto, el único niño que poseía Quirk de fuego y hielo, se convirtió en el caparazón para lograr lo que Endeavor anhelaba. Para asegurarse de que Shoto creciera fuerte, Endeavour fue extremadamente duro con él, incluso recurrió al abuso físico y emocional, que se extendió a Rei cada vez que intentaba defender a su hijo.

Este tratamiento de su familia resultó en consecuencias duraderas. Rei ha estado hospitalizada durante años después de que su estado mental deteriorado la hizo sufrir un colapso y quemar el lado izquierdo de Shoto. Natsuo culpa a Endeavour por la muerte de Toya.

Fuyumi se convirtió en maestra de preescolar y Natsuo está estudiando salud y bienestar (para compensar lo que nunca disfrutaron de su niñez). Mientras tanto, Shoto luchó por encontrar su propia individualidad entre el control de su padre y le llevó años saber que no es un prisionero de su propia sangre.

Después de la jubilación de All Might, Endeavour se convirtió en el centro de atención para llenar el vacío. Fue con esta nueva posición y responsabilidad que el cambio de carácter de Endeavor comenzó a hacerse evidente. Prometió convertirse en un héroe del que Shoto puede estar orgulloso y lentamente trató de reparar a su familia rota.

Desde que abandonó su comportamiento violento, ha luchado por recuperar la confianza de su familia, aunque no por falta de intentos. Él sabe que sus palabras no significan mucho y, en cambio, intenta sobrevivir a través de sus acciones; pues al igual que Zuko se dio cuenta de que tenía que hacerlo.

Zuko vs Endeavor

¿Zuko o Endeavor? Ambos pasaron por la redención.

Las ambiciones, la ira de Zuko y de Endeavour los llevaron por un camino que ahora lamentan. Ahora, caminando en la redención, no hay duda de que ambos se han desarrollado enormemente como personajes, pero Zuko definitivamente se destaca.

Zuko se redimió por completo a los ojos de aquellos que realizó negativamente en el pasado. No solo se unió al equipo Avatar para enseñarle a su antiguo enemigo el control del fuego, sino que también jugó un papel crucial en el fin de la guerra. Creó oportunidades para compensar los errores del pasado y adoptó un enfoque ofensivo para hacer las cosas bien.

Rechazar la voluntad de Ozai directamente en su rostro tuvo un impacto monumental en el personaje de Zuko, siendo la prueba final de que realmente había cambiado y continuaría luchando por lo que él pensaba que era correcto; incluso si eso significaba ir en contra de su familia y su nación.

Zuko ya logró redimirse en su serie, pero Endeavor aún no lo consigue.

Endeavour, aunque lucha por hacer las paces, no ha luchado tanto como Zuko y tal vez nunca pueda realmente compensar lo que hizo en el pasado. A pesar de convertirse en un mejor hombre y héroe, las personas que quedan rotas de su obsesión tienen cicatrices para siempre.

Su cambio es lento y gradual, pero Endeavor todavía tiene que consolidar su cambio de corazón de la misma manera que lo hizo Zuko. Mientras que el personaje de Avatar: The Last Airbender se redimió antes de convertirse en Señor del Fuego, la redención del héroe de My Hero Academia comenzó tarde y aún continúa.