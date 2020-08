Avatar: The Last Airbender transmite un episodio piloto nunca emitido

Nickelodeon realizó recientemente una transmisión especial para Avatar: The Last Airbender, y una de las grandes sorpresas fue la revelación del episodio piloto de la serie que no se emitió anteriormente.

Como parte de la celebración por el resurgimiento de la franquicia con Avatar: The Last Airbender y su secuela, The Legend of Korra a punto de ser estrenada en Netflix, Nickelodeon presentó una transmisión especial en su canal de Twitch que les dio a los fanáticos una mirada detrás de escena de cómo fue animada la serie.

Como regalo especial final, incluso pudimos ver cómo comenzó la serie con su piloto oficial y el intro.

Así era el episodio piloto de Avatar

Así era el episodio piloto de Avatar

El episodio piloto de Avatar: The Last Airbender (el que se hizo para lanzarlo para una serie completa) nunca se emitió oficialmente en Nickelodeon y no está incluido en el lanzamiento actual de Netflix de la serie.

Aunque ha estado disponible para compra digital, Nickelodeon se mostró en la plataforma más grande hasta el momento a través de su transmisión oficial de Twitch. Si desea comprobar el piloto por sí mismo, actualmente puede encontrarlo archivado (al momento de escribir este artículo de todos modos) en el siguiente enlace aquí.

El episodio piloto en sí comienza alrededor de la marca de los 43 minutos, y aquí verás muchas de las peculiaridades que no llegaron al producto final, como acentos más pesados para algunos de los personajes, la armadura de la Nación del Fuego que parece mucho más espinosa e incluso diferencias más pequeñas que se modificaron entre la producción del piloto y el primer episodio oficial de la serie animada.

No se quede solo para el piloto, ya que el evento de una hora mostró toneladas de looks detrás de escena para otros momentos importantes en la serie favorita de los fanáticos.

Creadores de Avatar abandonan proyecto live-action

Desafortunadamente, incluso con estas divertidas exploraciones en el pasado de la serie animada, todavía hay una nube negra que se cierne sobre la franquicia en su conjunto.

Tras la salida pública de los creadores originales Bryan Konietzko y Michael DiMartino de la próxima adaptación de acción en vivo de Netflix de la franquicia, el futuro de la franquicia en su conjunto parece bastante incierto. Pero al menos la serie animada siempre estará disponible para disfrutar sin importar la forma que adopte en el futuro.

¿Qué opinas del episodio piloto de Avatar: The Last Airbender? ¿Qué cambios notó en la serie antes de su emisión? ¿Qué diferencias te gustaría que se mantuvieran en la serie oficial?