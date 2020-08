Avatar: The Last Airbender sale de la adaptación de acción en vivo de Netflix

Parece que las cosas han empeorado cuando se trata de la adaptación de Netflix de Avatar: The Last Airbender.

Después de que se anunció el proyecto, los fanáticos desconfiaron con razón de la serie hasta que se anunció que Michael DiMartino y Bryan Konietzko ayudarían a Netflix en el trabajo.

Los creadores de la querida caricatura fueron elogiados por intervenir para ayudar, pero parece que la pareja ha decidido alejarse de la serie.

Avatar: The Last Airbender Aire en graves problemas con Netflix

Resulta que DiMartino y Konietzko publicaron declaraciones individuales sobre su salida de la adaptación. Avatar: El Último Maestro Aire se anunció hace unos años con una imagen clave con Appa y Aang.

Al principio, el público se molestó al escuchar la noticia, pero las garantías de estos cocreadores cambiaron lentamente el rumbo. Pero tras su salida, los fanáticos comienzan a abandonar el barco mientras se resignan a lo peor.

Después de todo, la última adaptación de acción en vivo de la caricatura es conocida como uno de los mayores fracasos de Hollywood, y el fandom aún no lo ha dejado pasar.

"Bueno, amigos... ahí lo tienen”.

Estoy seguro de que muchos de ustedes, comprensiblemente, querrán saber más y me harán preguntas en los comentarios, aquí y en publicaciones posteriores y en cualquier otro lugar.

“Desearía poder explicar las cosas con más detalle, pero la declaración anterior es realmente todo lo que puedo decir sobre el asunto, así que no responderé a ninguno de ellos", dijo Konietzko en Instagram junto con su declaración: que se puede leer a continuación.

Aseguró que no habrá ninguna participación en el proyecto en el futuro. “Esta es probablemente la decisión más difícil que he tomado”. Pero no tiene ninguna duda de que fue absolutamente la elección correcta.

Continuó diciendo que cuando Netflix lo incorporó para ejecutar esta serie junto a Mike hace dos años, hicieron una promesa muy pública de apoyar su visión.

“Desafortunadamente, no hubo cumplimiento de esa promesa ... El manejo general del proyecto creó lo que sentí que era un ambiente negativo y sin apoyo ".

En cuanto a DiMartino, el co-creador se hizo eco de pensamientos similares en su declaración anterior.

Dijo que la visión creativa que Konietzko y él evocaron no se estaba cumpliendo de ninguna manera.

De hecho, el creador continuó diciendo que la adaptación en vivo de Avatar: El Último Maestro Aire puede ser buena, pero no es de ninguna manera lo que su compañero y él imaginaron.

"Me di cuenta de que no podía controlar la dirección creativa de la serie, pero podía controlar cómo respondía. Entonces, decidí dejar el proyecto", compartió.

A partir de ahora, los fanáticos deben reaccionar con angustia por el impactante anuncio.

En este momento, no se sabe dónde se encuentra Avatar: El Último Maestro Aire con el desarrollo, y los internautas esperan recibir una actualización sobre el proyecto en poco tiempo.