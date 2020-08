Avatar: The Last Airbender recibe un cosplay en pareja de Azula y Katara

Avatar: The Last Airbender ha sido llevado al servicio de transmisión de Netflix, mientras que su secuela La Leyenda de Korra se encuentra yendo al mismo camino. Por esta y muchas razones más, los artistas de cosplay han expresado su cariño por la serie animada de Nickelodeon.

Recientemente, dos chicas aprovecharon rendirle homenaje a dos poderosas maestras de elemento control, la Princesa Azula de la Nación del Fuego y Katara de la Nación del Agua. Esto por el arte de cosplay realizado por las usuarias de Instagram, “kaykay.ninja” y “cosplaychoco”.

La fotografía fue capturada por “courtex.studios”, quien se especializa en cosplay y moda. Ambas cosplayers se lucieron como si estuviesen listas para la serie live action de Netflix, misma que cuenta con la participación de los creadores originales de la franquicia y tiene un ambicioso presupuesto para no defraudar a los fans.

Cosplays de Azula y Katara

Sobre los personajes de Avatar: The Last Airbender

Azula y Katara lucharon entre sí en el episodio final de Avatar: The Last Airbender, pues la maestra agua luchó junto al príncipe de la Nación del Fuego, Zuko, para detener los planes de la princesa sumergida en la locura. Esta batalla también conocida como “Agni Kai”, fue conocida como una de las favoritas de los fans.

Lo anterior, debido al eclipse solar que le dio mucho poder a los maestros fuego como Azula y su padre el Señor del Fuego Ozai, pues el cielo se adornó de mucho color con su fuego control. Recordemos que esta princesa lucía un color azul para su elemento control y al luchar contra su hermano también utilizó un poderoso rayo para intentar asesinar a Katara. Mira la escena a continuación:

No hay duda que Avatar: The Last Airbender es una serie que llegó para convertirse en un clásico y muchos fans se encuentran redescubriendo mensajes vistos en los personajes. Lo que hace a la franquicia de acción, un verdadero éxito en el mundo del entretenimiento.