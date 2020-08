Avatar: The Last Airbender recibe un adorable cosplay del Tío Iroh

Con Avatar: The Last Airbender haciendo un gran regreso gracias en parte al servicio de transmisión de Netflix, los fanáticos están redescubriendo los personajes que hicieron de la serie de Nickelodeon, un clásico en el mundo de la animación. Ahora, una fanática y artista de cosplay decidió capturar la estética de uno de los personajes más queridos del programa, el Tío Iroh.

El Tío Iroh de Avatar: The Last Airbender

¡Advertencia de spoilers! Este personaje fue el mentor del príncipe Zuko, haciendo todo lo posible para guiar a su sobrino por el camino correcto. Ya que Iroh siempre ofreció consejos tanto a su alumno como a cualquier persona con la que entrara en contacto con él y sus frases siguen siendo muy recordadas por los fans.

En Avatar: The Last Airbender, el personaje tuvo una de las escenas más emotivas y tristes de todas, cuando en el episodio de “Tales From Ba Sing Se” decidió caminar por la enorme ciudad del Reino Tierra. El momento más desagarrdor fue cuando le dijo adiós a su hijo cantando la canción “Leaves From The Wine”.

Aunque el Tío Iroh eventualmente ayudaría en la derrota final del Señor del Fuego Ozai (su hermano menor), ayudando a su sobrino Zuko a encontrar la dirección correcta para su vida, en pleno 2020 sigue siendo un personaje favorito de los fanáticos.

Aparece un adorable cosplay del Tío Iroh

La cosplayer de Instagram “JollySalmon” compartió una impresionante caracterización, haciendo un trabajo increíble al capturar la estética de Iroh, el maestro del fuego que se ha convertido en un personaje tan puro y respetado por el fandom de Avatar e incluso por los fans de La Leyenda de Korra.

Te puede interesar: Avatar: The Last Airbender la versión de Netflix, comenzará a filmarse este 2020

Sin entrar en territorio de más spoilers, el final de The Last Airbender no es la última vez que se tendrá la oportunidad de ver a Iroh, pues la producción de una serie live action por Netflix, abre la posibilidad a más momentos memorables. Incluso la secuela de la franquicia sobre Avatar Korra, se suma a al catálogo de la plataforma de streaming en agosto.