Avatar: The Last Airbender logra increíble hazaña en Netflix

Cuando piensas en Netflix, te vienen a la mente varios programas de televisión, la mayoría de ellos producidos por el propio gigante de la transmisión y sin que muchos se lo esperaran, Avatar ha logrado una gran hazaña..

Tiger King, Ozark, Outer Banks, Love is Blind, Space Force, Dead to Me, la lista sigue y sigue. Pero hay un programa en Netflix que no solo ha sido más popular que la mayoría de esos programas, sino que también ha logrado algo monumental que ninguno de esos proyectos ha logrado durante sus tenencias en Netflix.

Avatar: The Last Airbender sorprende a Netflix

Este programa ni siquiera fue producido por Netflix, y de hecho estrenó todos sus episodios entre 2005 y 2008 en la televisión por cable. Este show desafía la idea misma de "atracones" en la cultura de transmisión saturada de hoy, donde se lanzan nuevas temporadas para espectáculos, se consumen de una vez y luego se descartan hasta que esté lista una nueva lista de episodios.

Avatar: The Last Airbender.

Avatar ha hecho algo sin precedentes en el servicio de transmisión, Netflix: ha aparecido en la lista de los 10 espectáculos principales durante 58 días consecutivos.

Tal vez eso no parezca gran cosa. Pero debes considerar la publicidad que la mayoría de estos gigantes de Netflix reciben cada vez que se lanza una nueva temporada.

Además, hay varios otros programas que no son producidos por Netflix en la aplicación de transmisión con múltiples temporadas y seguidores de culto similares, como The Office, Riverdale, All American, que ni siquiera han estado a punto de igualar los números presentados por Avatar: The Last Maestro aire.

Estas son las diez rachas más largas en Netflix para aparecer en la lista de los 10 principales para espectáculos:

Compare eso con proyectos como The Office y Riverdale, el primero con un seguimiento aparentemente insuperable y el segundo un fenómeno cultural que domina los memes y los tweets, y está claro que Avatar tiene una fórmula especial.

En los 58 días que Avatar ha estado disponible en Netflix (es cierto: el programa ha aparecido en el Top 10 todos los días durante su permanencia en Netflix), la serie animada ha acumulado 336 puntos (puede leer más sobre el sistema de puntos de Netflix aquí).

Eso eclipsa enormemente los 197 puntos de The Office (que ocupa el 12º mejor lugar en el ranking 2020) y los 146 puntos de Riverdale (16º mejor este año).

De hecho, desde que Netflix comenzó a presentar la lista de los 10 principales en su sitio web el 26 de febrero de este año, Avatar ha acumulado la cuarta mayor cantidad de puntos de cualquier programa en Netflix.

Lista de puntos en Netflix:

Tiger King - 387 puntos

Ozark - 377 puntos

Outer Banks - 356 puntos

Avatar: The Last Airbender - 336 puntos

El amor es ciego - 299 puntos

Todo estadounidense - 266 puntos

Fuerza espacial - 248 puntos

Jeffrey Epstein: Filthy Rich - 241 puntos

13 razones por las cuales - 233 puntos

Dead to Me - 230 puntos

Tal vez te interese.- Netflix: Todo lo que sabemos del reboot de “Avatar: The Last Airbender”

Si bien Avatar no ha podido acumular tantos puntos como programas como Tiger King u Ozark o Outer Banks, ha seguido siendo un programa popular en Netflix durante más tiempo que cualquiera de esos programas.

Por lo tanto, el programa es una aparente anomalía en el entorno digital de hoy: Avatar ha cambiado la viralidad por la longevidad, al mando del servicio de transmisión más popular del mundo de una manera que ningún otro programa puede igualar.