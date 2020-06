Avatar: The Last Airbender el COSPLAY perfecto de Toph Beifong

Who asked Toph Beifong from the Avatar?�� I think you expected her classic look, but I decided to make this her outfit, surprise�� . Кто просил Тоф Бейфонг из Аватара?�� я думаю вы ожидали другой ее классический вид, но я решила сделать этот ее вид�� . #avatar #avatarthelastairbender #avatarcosplay #avatarthelastairbendercosplay #thelastairbender #aang #atla #atlacosplay #toph #tophbeifong #tophcosplay

