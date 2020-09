Avatar: Las 5 mejores escenas en Estado Avatar

Algunas de las escenas más emocionantes en Avatar: The Last Airbender, son cuando Aang activa su Estado Avatar, ya que este poder combina a los 4 elementos y nos enseña un poder increíble y casi incontrolable para Aang. A continuación, recapitulamos las 5 escenas que más nos ponen los pelos de punta.

"The Southern Air Temple"

The Southern Air Temple

En una escena increíblemente emocional, Aang descubre que los Air Nomads han sido eliminados por la Nación del Fuego. Al darse cuenta de que todos los que ha conocido ahora están muertos, Aang colapsa mentalmente y su Estado Avatar se hace cargo.

Al establecer la conexión entre Aang y Katara, ella puede sacarlo del Estado Avatar mostrándole a Aang que no está solo y que ella y Sokka son su familia ahora.

"Avatar Roku (Winter Solstice, Part 2)"

Avatar Roku

Fusionándose con Avatar Roku, Aang realiza una de sus mayores hazañas hasta este punto de la serie. Después de obtener información invaluable sobre el cometa de Sozin, Roku le da a Aang un gran impulso de poder al manifestar su espíritu dentro del cuerpo de Aang.

Rodeado de enemigos de la Nación del Fuego que ya han capturado a Katara y Sokka, Aang domina fácilmente a los Maestros del Fuego invocando la fuerza destructiva de un volcán y enviándolos a correr aterrorizados.

"The Desert"

The Desert

En esta desgarradora escena, Aang se entera de que Appa ha sido robado y vendido en el mercado negro. Lleno de una mezcla de rabia y tristeza, Aang entra en el Estado Avatar y comienza a causar estragos en los Maestros Arena que vendieron Appa.

Ver a Aang perder el control de su ira es algo aterrador, pero las preocupaciones de los fanáticos se salvan cuando Katara interviene como lo hizo en el Templo Aire del Sur y usa su vínculo emocional con Aang para calmarlo y sacarlo del Estado Avatar.

"The Siege Of The North, Part 2"

The Siege fo the North

Este es uno de los momentos más épicos de Avatar: The Last Airbender, ya que es la primera vez que el público ve el verdadero poder de Aang como Avatar. No solo es capaz de dominar los cuatro elementos, Aang también tiene una conexión con el mundo espiritual que le permite canalizar la fuerza del reino de otro mundo.

Eliminando toda una flota de la Nación del Fuego sin sudar, esta escena ni siquiera se acerca a tocar el momento más famoso e impresionante de Aang en el Estado Avatar.

"Avatar Aang (Sozin's Comet, Part 4)"

Avatar Aang

Ningún fanático de esta serie se sorprenderá al ver este momento en el número uno para Aang. Cómo debería hacer cualquier programa, los creadores de Avatar: The Last Airbender guardaron lo mejor para el final. Al tener un enfrentamiento con el Señor del Fuego Ozai cuando está encendido por el Cometa de Sozin, Aang entra en el Estado Avatar y suelta el verdadero poder destructivo del Avatar.

Ningún momento en ninguna de las series ha podido superar la impresionante exhibición que Aang pone aquí, lo que la convierte en la mejor escena del Estado Avatar en todo el universo Avatar.