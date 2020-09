Avatar: Las 5 mayores fortalezas de Zuko

Casi todo sobre el mundo de Avatar: The Last Airbender hace un trabajo fenomenal de atraer a los espectadores, despertar su interés y ganar rápidamente su inversión. Esto se debe en gran parte a lo bien escritos que están los personajes, así como a la cantidad de cambios que pasan a lo largo de la serie. Aang tiene que aprender que no puede eludir las responsabilidades simplemente porque parecen demasiado desalentadoras para abordar, y Sokka se ve obligado a desaprender sus maneras sexistas después de ser puesto en su lugar por mujeres poderosas.

Uno de los personajes que más se desarrolla con nadie, sin embargo, tiene que ser Zuko. Una vez que se concentra completamente en hacer la misión de su vida para capturar el Avatar, finalmente aprende el valor de encontrar el propósito dentro de uno mismo, en lugar de buscar la validación de otra persona. A continuación te presentamos las 5 mayores fortalezas de Zuko.

Brújula Moral

Desde una edad increíblemente joven, Zuko tenía una comprensión bastante firme de lo que creía que estaba bien y mal. Ignorando la influencia negativa que Azula tuvo en él durante sus últimos años de formación, Zuko es una persona sorprendentemente cálida que hizo todo lo posible para evitar que otros sufrieran.

Cuando sólo tenía tres años, Zuko vio un cangrejo de tortuga que estaba siendo atacado por un halcón y se apresuró a ayudar. También era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el halcón necesitaba comer el cangrejo para seguir viviendo, demostrando que es capaz de mediar y ver todos los lados de una situación.

Excelente Luchador

Zuko no sólo es un maestro cuando se trata de fuego, pero gracias a la extensa formación que recibió cuando era más joven, también es un espadachín increíblemente talentoso.

Esto es especialmente útil dado cuánto de la serie tiene que pasar encubierto, lo que significa que no es capaz de utilizar su fuego, y por lo tanto todavía necesitaba alguna manera de ser capaz de defenderse. También es la única razón por la que Aang es capaz de dominar el fuego lo suficientemente rápido como para tomar al Señor del Fuego.

Maestro del Sigilo

Dado lo agresivo que Zuko lucha cuando se trata de su fuego, es bastante sorprendente darse cuenta de que también tiene un lado doble que sobresale en la infiltración y ser sigiloso. Fue capaz de permanecer completamente sin ser detectado dentro de la Fortaleza De Pohuai mientras esperaba la oportunidad perfecta para rescatar a Aang.

No es la única vez que se muestra su experiencia en sigilo e infiltración, ya que adopta el personaje del Espíritu Azul varias veces más, escabulléndose para realizar buenas acciones mientras mantiene su identidad oculta.

Momentos de Compasión

Aunque originalmente parece alguien que está completamente cegado por la venganza y el honor, sin tener tiempo para 'perder' en nada más, Zuko madura en un personaje compasivo al final de la serie.

Por ejemplo, cada vez que el tío Iroh era capturado, Zuko optó por tomarse el tiempo para rescatarlo en lugar de simplemente continuar su búsqueda del Avatar, lo que fácilmente podría haber hecho fue menos cariñoso. También ha visto simpatizar con Sokka por sus problemas de relación, que se convirtieron en una de las líneas más queridas y memorables de Zuko en toda la serie.

Resolución Inquebrantable

Una vez que Zuko finalmente se da cuenta de que incluso estar de vuelta dentro de los muros de la Nación del Fuego, ya no desterrado, todavía lo dejó sintiéndose confundido y enojado, su determinación cambia de una de venganza a una de buenas intenciones.

Entiende que su propósito como hijo del Señor del Fuego no es simplemente ganar su respeto y servir bajo él, sino ir contra él junto al Avatar para ayudar a poner fin a sus fechorías. Incluso cuando Team Avatar se niega vehementemente a dejarlo unirse, no se rinde y logra demostrar su lealtad para convertirse en el maestro de fuego de Aang.