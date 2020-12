Avatar: La leyenda de Aang tendrá un NUEVO cómic protagonizado por Suki

Suki, la líder de los guerreros de Kyoshi, será el centro de atención en la próxima entrega de la serie de novelas gráficas originales Avatar: The Last Airbender de Dark Horse.

Revelado en The Hollywood Reporter, Avatar: The Last Airbender - Suki Alone tiene lugar durante el encarcelamiento de Suki en Boiling Rock de la Nación del Fuego durante los eventos de la serie animada original.

¿De qué tratará Suki Alone, el nuevo cómic de Avatar?

Suki intenta construir una comunidad entre los prisioneros allí, pero primero debe demostrar que es digna de confianza. Suki Alone es la tercera novela gráfica independiente de Avatar: The Last Airbender, después de Katara and the Pirate's Silver, lanzada a principios de este año, y la próxima Academia de Metal Control de Toph Beifong.

El cómic de Avatar: The Last Airbender- Suki Alone hablará de la vida del personaje en prisión

Faith Erin Hicks (The Nameless City) escribió las tres novelas gráficas, con Peter Wartman (Stonebreaker) proporcionando el arte. Adele Matera proporciona los colores y Comicraft se encarga de las letras. Hicks comentó sobre la nueva novela gráfica en Twitter luego del anuncio.

"¡¡¡Mi próximo Avatar: El último cómic de Airbender con @Peter_Wartman y Adele Matera es anunciado !!!" tuiteó Hicks.

"Esta historia independiente se centra en Suki durante su tiempo en Boiling Rock Prison. Es muy diferente de los otros 2 cómics independientes, llena de emoción y angustia. ¡Me encanta!"

La convención de nombres de la novela gráfica puede resultar familiar para los fanáticos de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra. Suki Alone recuerda el episodio de Avatar "Zuko Alone" y el episodio de The Legend of Korra "Korra Alone". Como implican los títulos, las tres historias se centran en el personaje del título, aparte de las que a menudo las apoyan.

Como informamos en La Verdad Noticias, Avatar: The Last Airbender (El último maestro del aire) ha visto un resurgimiento en popularidad desde que llegó a Netflix durante la pandemia. Eso brindó a los viejos fanáticos la oportunidad perfecta para volver a visitar la serie y para que los recién llegados descubrieran por qué ha tenido un impacto tan duradero.

Las novelas gráficas de Dark Horse Comics continúan la historia del Team Avatar después de la conclusión de la serie de televisión, completando parte del tiempo entre ese programa y su sucesor, The Legend of Korra, sobre el cual Dark Horse también publica cómics de continuación.

La leyenda de Korra también se transmite en Netflix y ambas series también se transmiten en CBS All Access. Avatar también recibirá el tratamiento televisivo de acción en vivo a través de Netflix, y los fanáticos esperan que resulte mejor que la película The Last Airbender de M. Night Shyamalan.

¿Estás emocionado con Avatar: The Last Airbender - Suki Alone? Háznoslo saber en los comentarios. Avatar: The Last Airbender - Suki Alone sale a la venta el 22 de junio de 2021.

