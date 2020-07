Avatar: La Leyenda de Korra llegará a Netflix en agosto

Si pensabas que la llegada de las tres temporadas de Avatar: The Last Airbender (El último maestro aire) a Netflix fue la mejor noticia del verano, entonces tienes suerte, porque más del mundo Avatar aterrizará en la plataforma en agosto.

Las cuatro temporadas de The Legend of Korra (La leyenda de Korra) se lanzarán en la plataforma de transmisión el 14 de agosto en Estados Unidos.

Tras el estreno de Avatar: El último maestro aire, los fans exigían la saga completa

Temporadas de Avatar en Netflix

The Legend of Korra es la serie secuela de Avatar: The Last Airbender, que sigue a un nuevo avatar en el ciclo, la ardiente maestra de agua Korra.

A diferencia de Aang, ella es más una heroína de pelear primero, después pregunta que sucedió.

Korra tiene lugar décadas después del espectáculo original, y aunque algunos personajes regresan como figuras más antiguas, se centra en un elenco de personajes completamente diferente (y algunos nuevos animales adorables).

La Leyenda de Korra fue especialmente notable por mostrar a una de las primeras parejas del mismo sexo en la animación de todas las edades en los últimos momentos de su último episodio.

Desde que Avatar: “El último maestro aire” llegó a Netflix, las oleadas de fanáticos volvieron a la serie y otros nuevos la descubrieron.

Los TikTokers han lanzado recreaciones musicales y el programa continúa con la tendencia número uno en el rastreador de fandom de Tumblr, marcando el comienzo de un renacimiento Avatar; agregar The Legend of Korra a la lista solo debería alimentar ese fuego.