Avatar: Korra todavía podría comunicarse con avatares pasados: ¡Descubre cómo!

La Leyenda de Korra resultó ser controvertida con los fanáticos, por muchas razones, pero quizás una de las formas más radicales en que sacudió el mundo de Avatar llegó con el final del Libro Dos.

Con el espíritu de Raava arrancado de su cuerpo y destruido por el villano Unalaq, a raíz de la batalla culminante, la conexión de Korra con el Estado Avatar parecía irremediablemente destruida.

Durante el resto del programa de Nickelodeon, Korra soporta dificultades sin la guía o el poder de sus vidas pasadas, pero mirar hacia atrás en la serie revela que esta separación no es tan permanente como parece.

El ciclo Avatar es explorado a mayor precisión en "La Leyenda de Korra"

Korra muy bien podría ponerse en contacto con sus vidas pasadas, e incluso podría restablecer su conexión con ellas.

Korra pierde la conexión con el ciclo Avatar

Gran parte de la segunda temporada de Korra construyó la mitología detrás del ciclo Avatar, describiendo cómo comenzó con el primer Avatar Wan fusionándose con el espíritu de luz, Raava, quien reencarnó en un nuevo cuerpo después de la muerte de cada Avatar.

Cuando Raava fue temporalmente destruida, Korra observó con horror cómo cada Avatar pasado aparentemente desaparecía ante sus ojos, comenzando con su predecesor inmediato, Aang y viajando a través de Roku y Kyoshi y todos los demás antes de llegar a la forma desintegrada de Wan.

La escena dramática tenía un carácter definitivo, ya que simplemente no parecía que los Avatares volverían nunca más. La propia Korra parece dudar de que alguna vez se volverá a conectar con sus vidas, pasando por el resto de la serie y los cómics sin siquiera intentarlo.

El libro, The Legend of Korra: An Avatar's Chronicle de Andrea Robinson e ilustrado por Sora Medina fue incluso configurado como un diario creado por Korra para transmitir sus recuerdos en caso de que sus propias experiencias no pasaran al siguiente Avatar, pero aún con toda la fatalidad y la tristeza puede haber esperanza después de todo.

En primer lugar, es notable que la conexión de Korra con los Avatares pasados parecía ser lo que fue destruido, en lugar de los espíritus de los Avatares pasados mismos. Si bien la visión que tuvo Korra vio a cada uno de los Avatares desintegrarse, hay pocas razones para creer que los espíritus mismos están intrínsecamente atados a Raava.

A lo largo de toda la franquicia, se ve a los Avatares residiendo en el Mundo de los Espíritus sin estar atados a la propia Raava. Aang visitó a Roku allí e incluso se conectó con el dragón Fang, el compañero animal del Avatar de Fuego que en un momento era visible en el mundo material para Iroh, que estaba espiritualmente sintonizado.

Iroh observa el espíritu de Aang y el dragón Fang

El mismo Iroh muestra que el espíritu de un individuo puede persistir en el Mundo Espiritual en la misma temporada en la que se cortó la conexión de Korra. Tenzin también tuvo su propio viaje a este reino espiritual compartiendo un momento emocional con su padre en la Niebla de las Almas Perdidas, todo ocurriendo cuando ni Korra ni Raava estaban presentes.

No solo los maestros espirituales como Iroh persisten más allá de sus vidas mortales dentro del Mundo Espiritual, sino que se mostró a los Avatares haciéndolo repetidamente.

Korra aún podría comunicarse con los avatares

Ninguna parte del canon podría ser más valiosa para la discusión que Escape from the Spirit World, que casi resuelve el problema por sí solo.

Escape from the Spirit World fue un juego canónico en línea ambientado entre el Libro Dos y el Libro Tres de Avatar: The Last Airbender durante los momentos en los que Aang todavía luchaba por volver a la vida después del ataque de Azula en Ba Sing Se.

Con su vida en la balanza, la historia involucra a Aang reconectando con los últimos cuatro Avatares para restaurar su conexión. En la historia, viaja por el Mundo de los Espíritus encontrando a Roku, Kyoshi, Kuruk y Yangchen y escuchando cada una de sus historias. Al final, hace exactamente lo que Korra todavía necesita hacer.

Las vidas pasadas de Aang aparecen en el juego, Escape from the Spirit World

El drama de la conexión de Korra con el ciclo Avatar siendo destruido es algo comprensible por el que el programa opte, pero los Avatares pasados son personajes tan ricos e interesantes que sería una lástima excluirlos de su inclusión en todas las historias futuras.

El mundo de Avatar ya deja en claro que esos personajes no se han ido por completo, e incluso hay una forma sensata para que Korra realice un nuevo viaje para reconectarse con ellos. Ya sea en una novela, un cómic o un programa futuro, parece que a pesar de todos los grandes logros de la joven avatar, es posible que tenga una de sus mayores misiones por delante.

¿Crees que Korra logre reconectar con sus vidas pasadas en una nueva secuela de la franquicia de Avatar? Dinos en los comentarios.