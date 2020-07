Avatar: El Último Maestro Aire Cosplay captura el estilo de Zuko

Avatar: El Ultimo Maestro Aire Cosplay captura el estilo de Zuko

Avatar “El Ultimo Maestro Aire” (The Last Airbender) ha llegado a los titulares recientemente gracias, en parte, por llegar al servicio de transmisión de Netflix, con su secuela Legend of Korra (La Leyenda de Korra), que se lanzará a la plataforma el próximo mes, y un cosplayer ha capturado el estilo del Príncipe de la Nación del Fuego, Zuko.

Zuko es fácilmente uno de los personajes más complicados del Último Maestro del Aire, luchando con sus responsabilidades de y con su país mientras intenta encontrarse y, en última instancia, lo que quiere en su vida, ya que originalmente intentó capturar al Avatar para apaciguar a su padre.

El estilo es increíble y ha despertado la locura entre los fieles amantes de Avatar

Avatar: Príncipe Zuko

El príncipe Zuko comenzó como un villano en toda la serie, sin tener en cuenta la vida de aquellos que se interpusieron en su camino, pero finalmente, comenzó a darse cuenta de que su viaje fue uno que finalmente estaba destruyendo su propia vida. Fue a través de las personas que conoció en la serie, y su tío Iroh, que Zuko comenzó a darse cuenta de que su lugar era luchar al lado de Aang y sus amigos, evitando que su padre tomara el mundo y destruyera las tradiciones del Fuego.

Zuko regresaría en la Leyenda de Korra (Legend of Korra), aunque solo lo vimos como un hombre muy anciano, aunque le dieron series de novelas gráficas que se adentraron en su viaje por su madre.

El cosplayer de Instagram CPher_Art compartió este elegante cosplay de Zuko que da vida a la estética y el estilo del príncipe de la Nación del Fuego en la segunda mitad de la serie que lo vio luchando contra su hermana junto a Katara para ayudar a detener la guerra de su padre en el mundo.