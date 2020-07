Avatar: Cosplay de Azula lució su lado más ardiente en la playa

Avatar: The Last Airbender, fue un gran éxito entre los fanáticos del anime porque la serie animada de Nickelodeon lució sus influencias de la animación japonesa y el manga. Existe un capítulo muy popular, pues vemos a los personajes de la Nación del Fuego en la playa y ahora una talentosa artista de cosplay decidió rendirle homenaje con este estilo de verano.

Cosplay de Azula conquista en redes sociales

La cosplayer se caracterizó de la princesa Azula con su conjunto playero de la Isla Ember. El capítulo en la playa, fue un extraño desvío que muchos fanáticos no esperaban ver durante la tercera y última temporada de la serie animada, pero ciertamente ahora es uno de los episodios más queridos.

“The Beach” fue uno de los primeros episodios del libro 3 enfocado en la Nación del Fuego de Avatar: The Last Airbender, donde vimos a Azula, Ty Lee, Mai y Zuko ir a una vacaciones obligadas en la Isla Ember. Los cuatro intentan actuar como adolescentes normales cuando se encuentran con algunas circunstancias incómodas; pero al final se descubre un lado mucho más humano de Azula.

Azula, Mai, Zuko y Ty Lee en la Isla Ember

El nuevo lado divertido de Azula brilló en este episodio de playa y la artista “ariacele” aprovechó la ferocidad del equipo de voleibol playero de los cuatro personajes animados. Pero ella recreó a la hermana de Zuko con un look mucho más feroz y ardiente. Ya que la cosplayer posee un marcado y poderoso abdomen.

Así luce el cosplay de Azula en la playa

Te puede interesar: Avatar: ¿La serie live action de Netflix representará a los personajes LGBT+?

Azula es uno de los muchos personajes que los fanáticos esperan que aparezca en la próxima serie live action de Avatar: The Last Airbender producida por Netflix. Aunque el episodio de la playa podría no estar incluido, los fanáticos definitivamente esperan ver cómo será la participación de este poderosos personaje femenino.