'Avatar 2' ya tiene título oficial y fecha para el estreno del tráiler

‘Avatar 2’ ya tiene título oficial y fecha para el lanzamiento de su primer tráiler, el cual llegaría junto al estreno de la cinta “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”, según fue revelado este día en el marco de la Cinema Con.

El nombre nos da algunas pistas de lo que podría abarcar la trama de la tan esperada secuela, además de confirmar lo que habíamos visto con anticipación en los pequeños adelantos.

La importancia de los océanos de Pandora parece ser una prioridad, pues con el nombre oficial se ha revelado y también se sustenta con las imágenes previas que mostraron detalles de la cinta.

Título oficial de Avatar 2

En el marco de convención anual de la Cinema Con, se ha confirmado que el título oficial para la secuela de la cinta es “Avatar: The Way of Water”, el cual nos deja algunos indicios sobre su posible trama, la cual forma parte de las películas más esperadas de este año.

De acuerdo al medio Deadline, la secuela de la cinta resalta la familia que han formado Jake Sully y Neytiri, quienes ahora tienen cuatro hijos: Neteyam, Lo’ak, Tuktirey y Miles Socorro (Spider).

"Si miras lo que Jim [Cameron] hace en sus películas, escribe sobre temas universales que son más importantes que el género de cualquier película. Esta vez tomaremos a Jake y Neytiri y construiremos el tema más universal de todos los que los rodean, que es familia. Jake proviene del mundo humano, Neytiri del mundo Na'vi. Entonces son como una pareja moderna de raza mixta, criando niños que quizá sienten que no pertenecen a uno u otro mundo", dijo Jon Landau, productor de Avatar 2.

Respecto a los detalles visuales de “The Way of Water”, algunos acreditados de prensa han podido ver los primeros avances, quienes lo describen como "La secuela se ve aún más asombrosa que la película de 2009 en sus imágenes de color azul profundo”.

Tráiler se estrenará junto a Doctor Strange 2

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, el primer avance oficial de la tan esperada cinta será revelado junto al estreno de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”, la cual llegará el 05 de mayo.

También se anunció que para promocionar el estreno de ‘Avatar 2’, la primera parte regresará a las pantallas de cine en septiembre, con lo que también buscará aumentar su estatus como la película más taquillera de todos los tiempos.

