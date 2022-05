Avatar 2: Revelaciones y secretos sobre "El camino del agua"

Disney finalmente lanzó el tráiler de Avatar 2 junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness y aquí te tenemos un desglose de todos los puntos clave.

Se ha estrenado en cines el primer tráiler de Avatar: The Way of Water, y con él varios de los secretos de la película. En 2009, el creador visionario James Cameron presentó a los espectadores el mundo de Pandora en el éxito de taquilla Avatar.

La película fue particularmente elogiada por su sorprendente filmación en 3D, con Cameron innovando nuevas técnicas para dar vida a Pandora en la pantalla grande. Ahora, más de una década después, Disney finalmente ha comenzado a comercializar la secuela: Avatar: The Way of Water.

La secuela de Avatar se estrenará el 16 de diciembre de 2022 y promete ser una de las películas más emocionantes del año. Disney ha lanzado el primer tráiler de Avatar 2 junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo que significa que inicialmente solo será posible verlo en los cines; luego planean lanzar el tráiler en línea una semana después.

El enfoque de marketing es inteligente, seguro que ayudará a generar entusiasmo por lo que promete ser un gran evento cinematográfico.

El primer tráiler de Avatar: The Way of Water no abunda en detalles de la trama, y por una buena razón, porque Cameron sabe que el atractivo principal es la lujosa construcción del mundo y sus nuevas innovaciones en tecnología 3D. Está repleto de tomas persistentes de los nuevos entornos oceánicos que Cameron ha creado, y está claramente diseñado para funcionar mejor en una pantalla IMAX. Aún así, a pesar de todo, el metraje revela bastante sobre la trama de Avatar 2. Aquí está el desglose completo del tráiler de Avatar: The Way of Water.

Avatar 2 vuelve a la belleza de Pandora

El tráiler de Avatar 2 comienza con una toma de Jake, Neytiri y su familia Na'vi explorando los bosques de Pandora. Es un enfoque inteligente, porque el diseño básico es muy familiar: recuerda inmediatamente a los espectadores todo lo que amaban en la primera película de Avatar. Sin embargo, al mismo tiempo, el enfoque en Jake y su familia sirve como un recordatorio de que el tiempo ha pasado tanto en Pandora como en el mundo real, y estos no son los mismos personajes que el público conoció en 2009. La mitad de los La diversión (y, de hecho, el impacto emocional provocado) de Avatar 2 probablemente residirá en los cambios que han ocurrido.

El hijo adoptivo de Jake y Neytiri, Miles, es una araña humana

Jake y Neytiri han adoptado a un niño humano llamado Miles Socorro, interpretado por Jack Champion. Nacido en una base militar en Pandora, Miles era demasiado pequeño y frágil para ser transportado de regreso a la Tierra, por lo que se unió a la familia de Jake.

Ha sido criado junto a los hijos Na'vi de Jake y Neytiri: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss), pero no es del todo aceptado, incluso su madre adoptiva siente que es una de las personas que destruyeron su casa y mataron a su padre. Miles se ha ganado el apodo de "Spider", y la breve toma de él trepando por los árboles de Pandora muestra por qué; es casi tan ágil como cualquier Na'vi.

El tráiler de Avatar 2 puede revelar Banshees acuáticos

El tráiler de Avatar: The Way of Water muestra un vuelo de Banshees sobrevolando los océanos de Pandora. Presentados en la primera película de Avatar, los Na'vi de la tribu Omaticaya se vinculan con Banshees para que puedan surcar los cielos. Curiosamente, los colores de las Banshees en el tráiler se ven un poco diferentes, lo que tal vez sugiere que son una subespecie diferente: Water Banshees en lugar de Mountain Banshees. Sin embargo, todavía poseen la interfaz neuronal, lo que significa que Na'vi puede volarlos.

Avatar 2 presenta una nueva tribu costera Na'vi

Avatar: The Way of Water presenta una nueva tribu de Na'vi, llamada Metkayina. Según el productor Jon Landau, la trama de Avatar 2 verá a los Sully obligados a huir de su entorno natal en la selva tropical. Buscarán refugio con Metkayina, pero tendrán dificultades para encajar, probablemente en parte debido al origen humano de Jake, así como al hecho de que él y Neytiri han adoptado a un niño humano.

"Se convierten en peces fuera del agua", explicó Landau.

Los Metkayina parecen vivir en las mismas orillas del océano, tan cómodos en la selva tropical como nadando en los arrecifes; las raíces de los grandes árboles de Pandora se adentran en el océano, y también hay indicios de bancos de arena y entornos estuarinos en las tomas.

La nueva tecnología submarina de Avatar 2 se muestra en el tráiler Way Of Water

