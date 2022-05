Avatar 2: Mira el tráiler liberado de "The Way of Water" y su primer póster.

Avatar 2: El tráiler de "The Way of Water" se estrena después de 13 años.

Después de más de una década de espera, el tráiler de Avatar: The Way of Water finalmente está aquí para llevarnos de regreso a los hermosos paisajes del planeta alienígena Pandora. La esperada secuela de James Cameron es la primera de cuatro nuevas películas ambientadas en el fantástico universo ecológico, que se espera amplíe la mitología de la que el visionario cineasta solo acarició la superficie en el lanzamiento original de 2009.

El tráiler trae de vuelta a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) catorce años después de los eventos de la primera película, cuando el explorador humano decidió permanecer atrapado para siempre en el cuerpo de un alienígena azul. Jake y Neytiri viven felices después de siempre y ahora son los orgullosos padres de un niño azul.

Sin embargo, la paz en Pandora no durará, ya que los humanos han regresado para atormentar al planeta, lo que lleva a una nueva confrontación entre la especie invasora y los nativos de Pandora. El tráiler de Avatar 2 también subraya cómo la secuela se trata de una nueva generación, poniendo al hijo de Jake y Neytiri en el centro de atención y convirtiéndolo en el protagonista de una nueva aventura.

Finalmente liberan el nuevo tráiler de Avatar 2

El nuevo tráiler de Avatar muestra cómo 20th Century Studios no escatimó en gastos en el desarrollo de Avatar 2. Si bien la primera película tiene una buena cantidad de escenas emocionantes, una de las razones principales que hicieron de Avatar un coloso de gran éxito fue su enfoque innovador de 3D y CGI, que permitió a la audiencia sentirse como si estuvieran dentro de la película.

Las secuelas no podían permitirse el lujo de ser menos impresionantes, un truco difícil de lograr, dado que el éxito de taquilla CGI ha estado dominando el mercado desde hace un tiempo. Aun así, el tráiler de Way of Water promete explorar nuevos rincones fantásticos de Pandora a medida que obtenemos una mirada impresionante a los secretos ocultos debajo de los océanos del planeta alienígena.

¿Cuándo se strena Avatar: The Way of Water?

Avatar 2: Mira el tráiler liberado de "The Way of Water" y su primer póster.

La Verdad Noticias informa que, "Avatar: The Way of Water" se estrenará el 16 de diciembre. Las otras tres secuelas llegan a los cines cada dos años, en 2024, 2026 y 2028. The Way of Water también ve el regreso de Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald.

Sigourney Weaver también regresará, aunque en un papel diferente. Las nuevas incorporaciones al elenco de Avatar: The Way of Water incluyen a Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel y CJ Jones.

El director James Cameron escribió el guión de Avatar: The Way of Water junto con Josh Friedman. Cameron también está produciendo la secuela con Jon Landau, quien coescribió el guión de la primera película de la franquicia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.