Avatar 2: Diez datos sobre "The Way of Water" y su primer tráiler.

Para ver la continuación de Avatar los fans de la película han tenido que esperar 13 años, un momento que se pensó no iba a suceder. Aprovechando el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 20th Century Studios ha lanzado el primer trailer de Avatar: The Way of Water y desde ya se puede decir que será un rotundo éxito en taquillas.

En caso de ir al cine a ver la película de Marvel, es mejor que llegues temprano para disfrutar el adelanto de la cinta dirigida por James Cameron, la cual ha sido calificada por los críticos y fanáticos como “visualmente impresionante”.

La película será estrenada a finales de año y podrá ser vista en 3D y dejará en claro el poder de la tecnología y lo que Cameron es capaz de crear. En La Verdad Noticias te contamos más sobre los personajes, trama, secuelas y datos que debes saber sobre Avatar: The Way of Water.

Diez datos de Avatar 2 y su primer tráiler

1.- La historia seguirá de cerca a Jake Sully y Neytiri, quienes han formado una familia y están más que preparados para enfrentar cualquier situación, incluso una nueva amenaza que los obliga a dejar atrás su hogar y explorar nuevas regiones de Pandora.

2.- Los actores Sam Worthington y Zoe Saldaña regresan a la secuela para darle vida a Jake Sully y Neytiri, respectivamente.

3.- Las grabaciones de Avatar: The Way of Water iniciaron en California, EE.UU., durante agosto de 2017. Posteriormente el equipo se movió a Nueva Zelanda hasta septiembre de 2020, para más tarde pasar a la tarea de post-producción.

4.- Entre los actores que regresan a la pantalla están CCH Pounder, como Mo’at; Giovanni Ribisi como Parker Selfrige; Joel David Moore como Norm Spellman; Matt Gerald como Lyle Wainfleet; y Stephen Lang, como Miles Quaritch. También figura en el reparto Kate Winslet, quien previamente trabajó con James Cameron en la aclamada por la crítica, Titanic.

¿Quiénes son los nuevos actores en avatar 2?

Avatar 2: Diez datos sobre "The Way of Water" y su primer tráiler.

5.- Las nuevas caras son los actores Jamie Flatters y Trinity Bliss, como los hijos de los protagonistas, así como Jack Champion, el hijo adoptivo de Jake y Neytiri.

6.- Existen otros actores que estarán presentes pero de los que no se sabe nada sobre su participación en la secuela son Vin Diesel y CJ Jones.

7.- James Cameron espera volver a romper su récord de drigir la película más taquillera de la historia, logro que ya obtuvo con Titanic (1997) y Avatar (2009).

8.- Los impresionantes efectos especiales de The Way of Water tienen el objetivo principal de ofrecer un realismo visual en un mundo subacuático.

9.- Avatar: The Way of Water tiene su estreno previsto para el 16 de diciembre 2022. En tanto, los críticos comparten sus primeras impresiones del tráiler de Avatar 2.

10.- Avatar 3, que ya está rodada, será lanzada el 20 de diciembre de 2024, dependiendo el éxito de Avatar 2. De explotar las taquillas de cine, Cameron estrenará Avatar 4 en 2026 y Avatar 5 en 2028.

