Avance del capítulo 50 de Boruto: Naruto Next Generations, ¡ALERTA SPOILERS!

El capítulo 50 de "Boruto: Naruto Next Generations" está programado para ser lanzado el domingo 20 de septiembre

Boruto, Naruto y Sasuke se unen para luchar contra Isshiki Otsutsuki. El capítulo 50 de "Boruto: Naruto Next Generations" está configurado para mostrar la batalla concluyente entre el trío e Isshiki en otra dimensión.

Alerta spoilers: Capítulo 50 de Boruto: Naruto Next Generations

Este artículo contiene spoilers de los capítulos 49 y 50

Boruto e Isshiki se encuentran en una nueva dimensión después de que se abre el portal en el capítulo 49.

El usuario de Twitter Organic Dinosaur ha compartido la vista previa del Capítulo 50 de "Boruto: Naruto Next Generations" que insinúa el destino de Isshiki.

La vista previa sugiere que no hay vuelta atrás para el trío cuando comienza la batalla final contra Isshiki.

En el último capítulo, Isshiki se teletransportó a la aldea de Konohagakure. El capítulo 49 de "Boruto: Naruto Next Generations" comienza con los aldeanos que se ocupan de sus asuntos diarios cuando uno de ellos nota a Isshiki sobre la aldea.

Isshiki usa sus habilidades para escanear la aldea mientras busca a Kawaki. Mientras tanto, los aldeanos son evacuados porque está a punto de comenzar una batalla.

Isshiki le pregunta al Shinobi sobre Kawaki, pero se niegan a dar detalles.

Más adelante en el capítulo, Naruto está buscando a Isshiki y Shikamaru y otros deciden llevar a Kawaki a un lugar más seguro lejos del villano.

Mientras tanto, Isshiki y Naruto chocan entre sí.

Boruto: Naruto Next Generations adelantos del capítulo final

Sasuke le dice a Boruto que solo Naruto y él pueden tratar con alguien como Isshiki.

Boruto confiesa que tiene miedo de perder el control sobre sí mismo y lastimar a la gente de Konohagakure.

En el capítulo 49 de "Boruto: Naruto Next Generations", Naruto e Isshiki se involucran en una batalla. Isshiki quiere que Naruto y sus camaradas le devuelvan Kawaki.

Durante la pelea, Sasuke emerge para ayudar a Naruto. Sasuke lanza su katana a Isshiki, quien intentará encogerla. Sin embargo, el villano se sorprende cuando no puede encoger el arma.

Se revela que Boruto se transforma en una katana y ahora se encuentra cara a cara con Isshiki. De repente, se abre un portal y Boruto e Isshiki entran dejando atrás a Naruto y Sasuke.

Hacia el final del capítulo, Naruto y Sasuke los siguen y entran en la nueva dimensión.

TE PUEDE INTERESAR: Boruto capítulo 162: Fecha de estreno, SPOILERS y dónde ver el anime

El capítulo 50 de "Boruto: Naruto Next Generations" está programado para ser lanzado el domingo 20 de septiembre. Los fanáticos pueden leer el último capítulo en línea sobre Manga Plus y Viz.