Ausencia de esta conductora de Venga La Alegría desata rumores: ¿sale del programa?

Venga La Alegría es uno de los programas matutinos de revista más vistos de la televisión mexicana, por lo que cualquier cambio que suceda en él, es noticia para sus fans acérrimos.

Y en los últimos días una conductora se ha ausentado del programa por lo que enseguida han empezado a especular que se va del programa.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, desde hace varios meses se ha especulado un cambio estructural en TV Azteca debido a la salida de Sandra Smester, por lo que en estos momentos la televisora se encontraría en medio de esa reestructuración, además de que muchos creen que esta conductora cambiará de televisora.

Conductora de VLA va a Imagen Televisión

Érika González sería la conductroa que abandonaría Venga La Alegría

En días pasados el presentador de noticias del mundo del espectáculo Gustavo Adolfo Infante se ausentó del programa matutino Sale el Sol, pues comentó que se realizarían las fotografías promocionales con una nueva conducttrtora del programa de espectáculos de Imagen Televisión, "De Primera Mano", aunue no especificó de quién se trata, pues el anuncio sería sorpresa.

“Vamos a tomar la sesión de fotos con la nueva conductora de 'De Primera Mano' que se incorpora el próximo lunes 26. No se los puedo adelantar todavía, pero es una persona conocida en los medios, tenemos sesión de 9 a 12 del día, entonces no me da tiempo de entrar a 'Sale el Sol', ni YouTube”

Además de que el periodista Alex Kaffie contó de quién se integraría al programa, y ese nombre no es otra que Érika González, quien tomaría el rol de conductora, supuestamente a partir del pasado lunes, pero fue algo que no sucedió.

¿Érika Rodríguez renuncia a Venga La Alegría?

A pesar de que las coincidencias son muchas, aún no se ha especificado si Érika Rodríguez llegará a Imagen Televisión como la nueva conductora de De Primera Mano, sin embargo su ausencia en el programa de TV Azteca ha puesto a muchos de sus fans a preguntarse si renunciará al programa.

En su más reciente publicación de Instagram la conductora ha recibido comentarios de sus fans quienes le piden que no abandone la producción de TV Azteca.

“¿Ya no estarás en Venga la Alegría?”, “¿es cierto que te vas a Imagen Televisión y ya no te veremos en Venga la Alegría?”, “solo dinos si es cierto que ya no vas a estar en VLA y te fuiste a Imagen, creo que como tus fans y seguidores tendríamos algo de derecho a saber tu destino, con todo respeto”, “¿entonces estarás ya en Imagen?”, “no te vayas de Venga la Alegría”,

Sin embargo hasta el momento no hay declaraciones de ella y hasta que no la veamos en pantalla no sabremos qué elección tomó la talentosa presentadora de televisión.

