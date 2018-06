Aurora Valle suelta la sopa sobre las razones de Magda para despedir a 'Rosa Concha' de 'Hoy'

Tras la salida de uno de los integrantes del elenco de ‘Hoy’, siguen las sospechas sobre lo que realmente sucedió, pues mucho se ha dicho de la salida del comediante Héctor Ramírez, conocido por el personaje de 'Rosa Concha', del programa "Hoy".

Luego de que señalaran a las conductoras titulares, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, de haber pedido su baja por considerar que sus chistes no tenían gracia.

Ahora, la periodista Aurora Valle soltó la sopa, en el programa De Historia En Historia, otra cuestión.

Magda Rodríguez despide a 'Rosa Concha'.

“Para mí es invento el que Galilea y Andrea no lo querían y que como son las dueñas del programa se impusieron a Magda. Pero, según el público, ellas tienen la culpa de eso, pero yo no me creo eso", mencionó la conductora Aurora Valle.

"Pero yo me sé otra versión, se dice, se comenta, se rumora que lo sacaron del programa 'Hoy' porque, yo no sé si es el programa, la empresa o quién decidió, no quieren hombres vestidos de mujer", sentenció Aurora.

Ante esto, Claudia de Icaza opinó que esto sería una tontería porque no es el primer hombre que se viste de mujer.

"Ya no caben ese tipo de cosas. Voy a decir algo tremendo, es una teoría, estamos en un momento importantísimo de una revolución en este mundo (...) es como en las redes encuentras personajes como raros, entonces, por ejemplo yo la primera vez que vi a Maca yo dije: 'wey, niño-niña, gallo-gallina, o sea, yo dije: ¿qué rollo? Pero es una mujer con su característica de caricatura. Maca no te estoy atacando (....)", afirmó la periodista.

Así mismo Aurora Valle aprovechó ese momento para anunciar que iniciará el próximo 18 de junio en el programa de espectáculos "Intrusos".

¡Écha un vistazo al vídeo completo!