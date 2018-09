Aurora Valle contesta acusaciones sobre homofobia (VIDEO)

Días atrás un vídeo grabado por Maca Carriedo salió a la luz, donde confesaba que había sido atacada de forma discriminatoria por parte de una compañera de trabajo.

Aunque nunca mencionó el nombre de la acusada, los rumores apuntaron a la conductora Aurora Valle, con quien compartiera cámaras en el programa 'Intrusos', del cual Maca ya no forma parte desde hace un par de días.

Maca se fue de intrusos pues le pedía a la producción del programa una reprimenda contra Valle

En las imágenes, la joven indica que la agresora se comportó tajante al decirle que 'era desagradable verla coqueteando con hombres, puesto que parecían dos güeyes insinuándose.'

Cabe destacar que en las redes sociales la joven recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores e inclusive de varios artistas, respaldando su valentía al denunciar un caso más de homofóbia.

La versión de Aurora Valle

Ante los señalamientos en su contra, Aurora Valle respondió a la audiencia por medio del programa "De historia en historia", que conduce junto a Claudia Icaza.

Es evidente que utilizó la misma estrategia que Maca Carriedo, ya que prefirió no mencionar nombre alguno al contar su versión de los hechos, haciendo hincapié en que el respeto siempre la ha acompañado en si vida personal y profesional, y que a pesar de que nunca responde ante ataques injustificados, esta vez no se quedará callada.

Aurora Valle no dejará que manchen su nombre

Mencionó que ha lo único que se ha dedicado en su vida es a trabajar y que todos sus años de labor en medios de comunicación y su amistad con los artistas la respaldan ante las acusaciones actuales.

"No soy yo la que piensa que el mundo está en su contra. No soy yo la que quiso manchar la reputación de una mujer diciendo que andaba con un hombre casado. No soy yo la que se ha burlado sin parar frente y detrás de cámaras de nuestras primeras actrices y de gente de la tercera edad. No soy yo la que ha llamado al linchamiento a una persona en un país donde primero se juzga y luego se pregunta. Esa no soy yo..."

En el mismo programa aclaró que no es homofóbica y que siempre se ha considerado una persona partidaria de la idea: "Que viva el amor en cualquiera de sus formas, que lo que le hace falta al mundo es amor."

