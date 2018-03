Aura Cristina busca volver a cambiar pañales

Aura Cristina Geithner, actriz colombiana radicada en México, se encuentra en la plenitud de su carrera como actriz, y aunque es madre de un hijo ya joven, tiene anhelos de volver a cambiar pañales y lidiar con los biberones

“Yo congelé mis óvulos, y en estos momentos de mi vida podría tener dos hijos más. Hace unos años los congelé, y nunca me preocupó que se terminara mi reloj biológico”.

“Yo he sido mamá soltera. Me divorcié del papá de mi hijo y en algún momento de mi vida tenía la ilusión de tener una pareja que le apostara a la familia”, comentó Aura Cristina.

En caso de no fecundarlos, esto haría: “A lo mejor este próximo año podría tener un donante, el cual me quiera ayudar sin compromiso, si no, pues donaría mis óvulos para alguien que los necesite”.