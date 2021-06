No se puede negar que Aura Cristina Geithner se ha convertido en la sensación del momento y todo gracias al ardiente contenido que comparte sin pena alguna en sus redes sociales. Hoy no es la excepción, ya que la actriz modeló ante la cámara un coqueto brasier animal print y un diminuto short.

Haciendo una divertida imitación, la actriz colombiana aseguró sentirse “rica y chupable”. Sin embargo, el detalle que fascinó a sus seguidores, especialmente a los caballeros, es que presumió su abdomen plano, así como el pronunciado escote que sin duda hizo enloquecer a más de uno.

“¡BUENAS...BUENASSSSS! Hoy amanecí para darle alegría macarena a mi cuerpo”, escribió junto al sensual video, mismo que ya superó los 49 mil likes en Instagram, plataforma que se ha convertido en una de sus favoritas para mostrar su intimidad.

La actriz recibe duras críticas en Instagram

La sensualidad derrochada por la actriz también provocó que recibiera duras críticas en Instagram.

A pesar de que la actriz derrochó sensualidad al máximo en el nuevo video que compartió en su cuenta de Instagram, algunos cibernautas no dudaron en dejar una crítica negativa en los comentarios, pues aseguran que ya no está en edad para realizar este tipo de grabaciones, pero eso es algo que a ella no le importa en lo absoluto.

“Así o más ridícula. Ya con 55 y no tiene juicio”, “Muy barrigona mija”, “Por Dios, como esta mujer pudo acabar así”, “¿Esta mujer enloqueció o qué?” y “Qué pesar, ya ni sabe que hacer, lastima era tan buena actriz” son algunas de las duras críticas que recibió en Instagram.

¿Cuántos años tiene Aura Cristina Geithner?

A sus 54 años de edad, la actriz ha demostrado que sigue derrochando sensualidad.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Aura Cristina Geithner tiene 54 años de edad. La actriz nació el 9 de marzo de 1967 en Bogotá, Colombia, pero es bien sabido que pasó una gran parte de su juventud en México.

Actualmente es considerada una de las mujeres más sensuales del mundo del espectáculo, lo cual le ha permitido gozar de gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 961 mil seguidores y en donde recientemente anunció su esperado debut en OnlyFans, una plataforma donde promete subir contenido exclusivo.

Fotografías: Redes Sociales