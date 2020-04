Aún con la cuarentena, Khloé Kardashian festejó el cumpleaños de su hija True/Foto: Telemundo

True Thompson llegó a los dos años el 12 de abril, y aunque por el momento no pudo disfrutar de una enorme fiesta como el año pasado ya que el mundo se encuentra paralizado por la cuarentena del Coronavirus, su famosa mamá Khloé Kardashian no quiso dejar pasar este día y con globos y regalos celebró el cumpleaños de su pequeña hija desde su mansión en Estados Unidos.

La influencer y empresaria estadounidense decidió compartir en sus redes sociales la divertida y adorable mini fiesta que le realizó a su bebé True, quien cumplió 2 años. El año pasado la pequeña hija del basquetbolista Tristan Thompson tuvo una ostentosa fiesta llena de colores y cientos de regalos e invitados. Pero en esta ocasión por la cuarentena, las cosas tuvieron que ser diferentes.

Khloé Kardashian decidió sorprender a su única hija con una habitación llena de globos y papeles de colores; además, escondió algunos regalos alrededor de su mansión para que True los encontrara y pasara un día muy especial con su mamá y su padre, quienes aunque están separados, están viviendo juntos la cuarentena por su hija.

Las Kardashian-Jenner felicitan a True

Las famosas tías y abuela de True, las hermanas Kardashian-Jenner aprovecharon las redes sociales para enviarle felicitaciones a la cumplañera. Kim Kardashian, Kris Jenner y Kylie Jenner junto con su bebé Stormi, realizaron publicaciones en Instagram para conmemorar el nacimiento de la hija de Koko Kardashian.

La dueña de la marca “Good American” es una madre muy dedicada a su bebé, y no quiso que la cuarentena fuera pretexto para que True no celebrara su cumpelaños número 2. Aunque en esta ocasión no pudo ser una fiesta con cientos de invitados y con su popular familia, los lujos no faltaron por parte de Khloé.

Recordemos que True Thompson nació el 12 de abril del 2018, producto de la desaparecida relación entre la influencer y empresaria Khloé Kardashian de 35 años y el basquetbolista de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson de 29 años.