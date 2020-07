August Alsina reacciona a Jada Pinkett Smith llamando a su relación un "enredo"

August Alsina compartió sus pensamientos sobre Jada Pinkett Smith llamando a su relación un "enredo" en el último episodio de Red Table Talk con su esposo, Will Smith.

En una entrevista con el sitio de Vulture, August Alsina, rapero de 27 años de edad, reveló que aún no había visto el programa completo de Facebook Watch.

August Alsina explicó que había visto "pequeños clips rondando en Instagram", pero que "se despegó" de la aplicación de redes sociales por esa época. Añadió: "Pero definitivamente me ha llamado la atención la gente que me rodea".

August Alsina responde al “enredo” con Jada Pinkett

“Un tema en particular del que ha oído hablar fue la decisión de Jada de llamar a su romance un "enredo", algo que August Alsina dijo que era un reflejo exacto de su tiempo juntos.

"Si buscas la definición de 'enredo', es una relación compleja y difícil. Fue exactamente eso", explicó. "Creo que es solo el lenguaje que probablemente le llamó la atención a la gente. Pero definitivamente tengo que estar de acuerdo con que sea un enredo. Definitivamente fue algo complicado, una dinámica complicada".

Es por esa razón que August Alsina no entiende por qué la gente tiene "tal problema" al llamarlo un "enredo". También dijo que ciertamente tampoco ve la relación como "escandalosa" y que las diversas reacciones a su historia "le enseñaron" mucho sobre sí mismo y el mundo, a saber, que "la gente se ve a sí misma como una imagen, como una idea [...] Pusieron a la gente en un pedestal, como, 'Este es intocable'".

August Alsina y Jada Pinkett Smit tuvieron una breve relación durante ruptura con Will Smith

August Alsina también dijo que si pudiera regresar y hacer las cosas nuevamente, no habría hecho nada diferente. "Creo que todo salió como debería ... No hay nada de lo que arrepentirse porque no es algo que buscaba. No es algo que buscara. No busco a las chicas de la gente. Nadie se aprovechó de mí o fue un depredador hacia mí. Esto no es nada de eso", afirmó.

Jada Pinkett Smith revela romance a Will Smith

En la charla de Jada Pinkett Smith y Will Smith en la mesa roja, se confirmó que la actriz tenía una relación con August Alsina, pero reiteró que su esposo nunca dio permiso.

There’s some healing that needs to happen…so I’m bringing myself to The Red Table. — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) July 2, 2020

En cambio, los dos revelaron que el "enredo" de Jada Pinkett Smith y August Alsina, como se refería a él, ocurrió cuando se separó de su marido, hace ya varios años. Ahora, sin embargo, Jada dijo que están comprometidos a su relación a largo plazo.

Jada Pinkett Smith declaró: "En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti. Afortunadamente, tú y yo también estábamos pasando por un proceso de curación de una manera muy diferente. Hicimos todo lo posible para conseguirlo. lejos el uno del otro, solo para darse cuenta de que eso no era posible".