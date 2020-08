August Alsina asegura que aún tiene "amistad" con Will Smith y Jada Pinkett Smith/Foto: Big World Tale

August Alsina decidió romper el silencio sobre su admisión en los titulares en junio de que tenía una relación con la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Más tarde, Jada confirmó la relación con August durante un episodio de Red Table Talk, aunque se refirió a lo que compartieron como un "enredo".

En una nueva entrevista con People, el cantante de 27 años dice que a pesar de todo el drama, tiene un "profundo respeto" por la pareja y no pretendía "causar problemas".

"Es solo una parte de la vida y es parte del viaje", dice. "Hay mucho amor allí. A veces la verdad es complicada y difícil. Pero [mi relación con ellos no] se rompe en absoluto".

La relación de August con Jada afectó su carrera musical

También dice que no tuvo más remedio que hablar sobre su relación con Jada, de 48 años, en medio del lanzamiento de su álbum, The Product III: stateofEMERGEncy, ya que todos los rumores estaban afectando su carrera. Algunos lo caracterizaron como un "destructor de hogares".

"Nunca me importó lo que la gente pensara de mí, pero mi vida personal comenzó a filtrarse en mi vida empresarial", comparte. "Hubo ciertas falsedades acerca de mí y afectaron mis relaciones comerciales. Podía entender por qué parecería que soy imprudente o irrespetuoso, así que realmente comenzó a afectar mi sustento, y eso nunca me parece bien".

August no se arrepiente

"Siempre estaré en el asiento del conductor de mi vida y controlaré mi narrativa", dice. "No puedo dejar que nadie más haga eso por mí".

En cuanto a las críticas que recibió después de lanzar recientemente una canción llamada "Entanglements", un obvio guiño a la ahora infame caracterización de Jada de su relación, dice que no le molesta y aún insiste en que es una persona muy "privada".

"Fue genial cuando la gente podía usarlo como una burla de mí, como, 'Oh, eres un enredo'", dice. "Cuando lo cambié, se convirtió en un problema para la gente. Como, 'Oh, estás persiguiendo influencias'. Solo estoy haciendo negocios. No es personal".

August habló por primera vez sobre su relación con Jada en una entrevista con la personalidad de radio, Angela Yee en junio. Emocionalmente afirmó que Will le dio su "bendición".

"De hecho, me senté con Will y tuve una conversación", afirmó August. "Debido a la transformación de su matrimonio a [una] pareja de por vida de la que hablaron varias veces, y sin involucrar romanticismo, me dio su bendición".

"Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida", continuó."Real, realmente la amaba profundamente, y tengo un montón de amor por ella. Me dediqué a eso, me entregué por completo. Tanto es así que puedo morir ahora mismo y estar bien con saber que realmente me entregué a alguien. Realmente amaba a la persona con la que experimenté eso y sé cómo se siente, si algunas personas nunca lo consiguen en esta vida".

En una publicación posterior de Instagram, dijo que defendía su "verdad" y afirmó que todos fueron contactados antes de su entrevista con Yee.

"También debo decir que nadie se vio afectado por ninguna conversación, todos recibieron llamadas de cortesía con tiempo de anticipación", escribió.

Durante el episodio de Red Table Talk de Jada con Will, de 51 años, en julio, ella dijo que terminó involucrándose con August cuando ella y Will se separaron. También refutó su afirmación de que Will le dio "permiso".

August y Jada tuvieron una aventura cuando Pinkett estaba "separada" de Will, ya que el matrimonio estaba pasando por diversos problemas y decidieron tomar caminos diferentes, aunque después de un tiempo, lograron rescatar su relación/Foto: Gossipvzla

"La única persona que podría dar permiso en esa circunstancia particular soy yo", dijo. "Solo quería sentirme bien, había pasado tanto tiempo desde que me sentía bien", continuó sobre su relación con August. "Y fue realmente un placer ayudar a curar a alguien. Creo que eso tiene mucho que ver con mi codependencia".

Al final, dijo que no encontró el tipo de satisfacción que estaba buscando. "Definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti", dijo. ¿Crees que Jada podría tener otra aventura aún casada con Will?