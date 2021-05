Audrina Patridge finalmente confirma que romance con Chris Pine

Audrina Patridge reflexionó en su última entrevista sobre su relación con Chris Pine y recordó un beso que compartieron. Conoce todos los detalles de su romance en La Verdad Noticias.

La estrella de The Hills: New Beginnings confirmó el romance con el actor cuando le preguntaron quién era la "celebridad más grande" con la que salió y que nadie conoce, durante su aparición el 12 de mayo en el podcast de The Hollywood Raw.

Después de nombrar a Chris Pine, la ex- miembro del elenco de The Hiils pasó a hablar sobre cómo se conocieron: “Esto es cuando su película acaba de salir y yo acababa de terminar [mi película de 2009] Sorority Row".

Patridge conoció a Pine mientras protagonizaba The Hills

"Así que estábamos todos en Las Vegas para una entrega de premios, Rumer Willis y todo el elenco [de Sorority Row]. [Chris] se me acercó, se presentó y me dio su número”, recordó.

“Y todas las chicas me pateaban debajo de la mesa como, 'Oh, Dios mío. ¿No sabes quién es? 'Yo digo,' No '. Ellos dicen,' Ese es Chris Pine '. Yo estaba como,' Oh, él es sexy'”, agregó.

Supuesto romance de Audrina Patridge y Chris Pine

Patridge nunca había confirmado rumors sobre romance con Chris Pine

Los rumores románticos sobre Audrina y Chris surgieron en el pasado y el primero reveló que "salieron más de un par de veces" cuando ella estaba en la serie original de Hills.

"No le gustó todo el lado de los paparazzi. Esa era mi vida, estaba saliendo y me seguían paparazzi”, explicó. “Así que al estar en The Hills, nuestras vidas son completamente opuestas y tan diferentes con mi estilo de vida y mi filmación".

La estrella describió al actor de Star Treek diciendo que "Era más un actor real, actor de teatro y le encantaba leer libros y música jazz y no le gustaba mucho ir a clubes ni nada de eso".

"En ese momento de mi vida, eso es todo lo que hacía era ir a clubes porque estábamos filmando todo el tiempo y rodeados de gente", continuó mientras lo llamaba "un buen chico" y "un caballero".

Aunque ella dijo que el romance "simplemente se disipó" entre ellos al final, se sinceró sobre una cita que tuvieron que los llevó a un memorable "gran beso" durante una cita.

“Recuerdo que pidió pasta de calamar negro. Yo, en ese momento, no sabía realmente qué era eso [...] se lo estaba comiendo y tenía los labios negros. Cuando los lamió, dijo: "Eres tan hermosa. ¿Puedo besarte? 'Y yo estaba como,' Está bien ”, continuó. “Así que lo besé con la tinta negra. Como sea, no me importaba".

Antes de terminar de hablar sobre su tiempo con Chris Pine, Audrina Patridge dijo que, aunque no ha estado en contacto con él, no descartaría darle otra oportunidad a su romance en el futuro. Chris, por otro lado, ha estado saliendo con la actriz Annabelle Wallis, de 36 años, desde 2018.

