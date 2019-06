Audio confirmaría la relación entre Alejandra Guzmán y el ex de Frida Sofía

Frida Sofía y Alejandra Guzmán han estado en un distanciamiento muy grande, y es que tal parece que su triángulo amoroso, la relación con Christian Estrada, ha podido más que el amor de madre e hija.

Christian Estrada ha sido el tercero en discordia, aunque Alejandra Guzmán ha negado que exista una relación con el joven.

Alejandra Guzmán ha decidido guardar la compostura ante la situación, pues las únicas declaraciones que ha hecho son sobre que, siempre ha intentado darle lo mejor a su hija, y que espera que le llamé.

Sin embargo, Frida Sofía parece no poder avanzar y pasar la página, pues se sigue empeñado en demostrar que la relación entre Christian Estrada y su madre Alejandra Guzmán es real, y que esa es la razón del distanciamiento.

Un audio publicado por Frida Sofía confirmaría que su madre Alejandra Guzmán, y Christian Estrada mantienen una relación.

“Sabes yo te había dicho que mi mamá se había metido con uno de mis ex novios, y lo mucho que me había dolido, te lo dije” se escucha decir a Frida Sofía en el audio, “yo sé, eso ya me lo dijiste”, le contesta Christian Estrada, confirmando que no sería la primera vez que La Guzmán está con un ex novio de su hija.

El audio fue publicado en el Instagram de Frida Sofía, donde la joven aprovechó para publicar lo siguiente: “Síguele mentiroso, Habla con hechos o cállate”

La publicación donde se difunde este audio ha logrado tener cerca de medio millón de reproducciones, y la reacción de los internautas, que en su mayoría apoyan a Frida Sofía.

“me imagino el dolor que sientes, te mando un fuerte abrazo, no estás sola!”

“todo ese dolor un día va a desaparecer, no sé cuándo…pero nada es eterno”

Aquí el audio: