Attack on Titan: La final de la última temporada ya tiene fecha de estreno

La NHK ha incluido en su documento "Cambios en los programas nacionales en la segunda mitad de 2020" que el anime Attack on Titan The Final Season se estrenará el lunes 7 de diciembre a las 12:10 a.m. (domingo 6 de diciembre a las 10:10 a.m. EST ).

Funimation confirmó que comenzará a transmitir el anime el 7 de diciembre y reveló una nueva imagen clave.

Un video de vista previa especial después del episodio final de la tercera temporada había anunciado en junio de 2019 que la temporada final se estrenaría este otoño.

Sin embargo, el sitio web oficial y los videos del anime no enumeran una temporada de estreno específica, sino que solo enumeran que el programa se transmitirá por NHK-General.

Attack on Titan estará doblada y subtitulada

Funimation y Crunchyroll anunciaron el martes que transmitirán el anime con subtítulos en inglés, y Funimation también transmitirá el anime con un doblaje en inglés. Crunchyroll transmitirá el anime en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y América Latina.

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui ambas temporadas) está dirigiendo el anime en MAPPA. Hiroshi Seko (franquicia de anime Ajin, Vinland Saga, franquicia de anime Mob Psycho 100) regresa para supervisar los guiones de la serie.

Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) está diseñando los personajes. Hiroyuki Sawano regresa para componer la música, junto a Kohta Yamamoto (Blue Exorcist: Kyoto Saga, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments).

El creador de manga de Attack on Titan, Hajime Isayama, anticipó el borrador del diseño para el panel final de la serie de manga en el programa documental de MBS Jōnetsu Tairiku en noviembre de 2018, y ha declarado que tiene como objetivo terminar el manga este año.