Attack on Titan: Estas son las 10 mejores frases de Ymir ¡A llorar!

Hay muchas series de anime de acción que abordan de manera experta escenarios sombríos donde la humanidad hace todo lo posible por sobrevivir y cambiar el futuro. Attack on Titan explora de manera excelente estos temas y cada temporada logra mejorar la historia y empujar a los personajes a lugares más desafiantes.

La serie creada por Hajime Isayama contiene muchos personajes memorables que han madurado drásticamente desde el comienzo del anime. Ymir Fritz es fácilmente una de las figuras más cautivadoras y misteriosas de la historia.

Los descubrimientos alrededor de este personaje, provocan importantes repercusiones en el resto de Attack on Titan. Las acciones de Ymir son muy importantes, pero sus palabras suelen ser incluso más poderosas. A continuación, te compartimos sus 10 mejores frases y diálogos:

10 mejores frases de Ymir Fritz

Foto: Anime de Shingeki o Kyojin

“¿Qué tiene de triste convertirse en Titán y salvar a toda la humanidad?”

Fácilmente, el mayor desarrollo que ocurre con Ymir es la noticia de que en realidad es un Titán y es de vital importancia para la misión de estos monstruos. Gran parte del tiempo de Ymir en el anime, trata con personas que descubren cómo manejarla después de que esta información sale a la luz.

Ymir se mantiene fuerte durante este período difícil, pero esta cita habla de cómo nadie sabe cuál es la decisión honorable en este momento. A los ojos de los Titanes, tienen razón, y es esta perspectiva aterradora la que los impulsa, y a ella, en el futuro.

Ymir e Historia en el anime

“Si yo, Ymir, rechazo a la persona con la que nací, es como perder”

Attack on Titan es una serie de anime que involucra monstruos gigantes y muchas bajas, pero es asombroso ver cómo se quita todas esas cosas y solo se enfoca en la humanidad. Existe una clara amenaza en la forma de los Titanes, pero lo que el Cuerpo de Inspección y la compañía aprenden sobre sí mismos puede ser aún más peligroso.

Ymir es a menudo atacada por sus lealtades, pero nunca se echa atrás en sus convicciones. Esta cita ilustra elegantemente que las personas deben ser fieles a sí mismas, incluso si eso conduce al fracaso, porque la alternativa es aún peor.

La amistad de Ymir e Historia

“Quiero sobrevivir y volver a verla...”

“Como persona, estoy realmente por debajo de la mi*rd@, pero ella lo sabe, y de todos modos me sonríe amablemente”

Hay tanto dolor y tragedia a lo largo de Attack on Titan que es realmente conmovedor cuando las personas pueden lograr la felicidad y las victorias emocionales para “recuperar” un poco de su libertad.

Hay tantas cosas en juego y fuerzas más grandes en juego con Ymir y sus acciones, pero esta cita habla de cómo lo único que es importante para ella es Historia y su aprobación. Ymir no se respeta a sí misma, pero la validación de Historia de ella es suficiente.

Ymir siempre protege a Historia

“Solo porque quieres que otras personas piensen en ti como alguien que literalmente moriría por otro…”

“Arrastrar a alguien más a su muerte solo por eso. Solo una chica mala haría eso, ¿verdad?”

Attack on Titan realmente investiga qué motiva a las personas a luchar y las consecuencias que pueden seguir esas acciones. Una vez que se descubre la verdad sobre Ymir, ella básicamente está en modo de caída libre mientras la gente intenta perseguir su causa. Ella sigue siendo peligrosa.

Pero esta cita es una prueba de lo emocionalmente inteligente que es ella también. Vivir la vida según los estándares de otras personas, especialmente cuando eso resulta en más pérdidas, es un comportamiento terrible. Ella ha causado mucho dolor, pero todavía tiene líneas que no cruzará y expectativas sobre lo que se considera “malo”.

Foto: Wit Studio

“¡Vivir de esta manera es mi forma de vengarme! ¡Voy a ser la prueba viviente de que tu destino no se decide al nacer!”

Hay muchos animes que están fascinados con el concepto del destino y si los héroes y villanos se resignan a destinos fuera de su control. Shingeki no Kyojin disecciona este concepto de formas brillantes e incluso cuando personajes como Eren parecen sucumbir al destino, aún pueden cambiar las cosas.

Ymir es alguien a quien le han dicho que es una herramienta importante para los Titanes durante años. Ymir acepta esto, pero tampoco deja que eso la defina. Ella afirma con orgullo que nada está predeterminado y que la venganza se puede lograr de formas inesperadas.

Foto: Wit Studio "Attack on Titan"

“¿Siempre quieres vivir escondido detrás de la máscara que pones por el bien de los demás? Eres tú, y no hay nada de malo en eso”

La aceptación puede ser algo complicado, especialmente en una serie de anime shonen que con tanta frecuencia se sumerge en la muerte y la traición. Los personajes se ven obligados a desafiarse a sí mismos de formas aterradoras, muchas de las cuales luchan por aceptar lo que han hecho.

También hay muchos personajes que entienden lo que se debe hacer y que no deben ser juzgados con los mismos estándares. Ymir es considerada un terror por muchos, pero aquí intenta que los demás no solo acepten quiénes son, sino que avergonzarse de sí mismos es dar un poder innecesario al enemigo.

Ymir y Reiner

“Vas a matarte. El último acto de sumisión. ¿Es eso lo mucho que quieres complacer a las personas que te trataron como una molestia?”

“¿Por qué estás tratando de lastimarte? ¿Podrás cambiar tu destino?”

Las apuestas se vuelven tan altas y espantosas en Attack on Titan que hay algunas personas que simplemente no pueden manejar la presión y deciden desperdiciar sus vidas. Estas bajas son devastadoras, pero con el mundo en una forma tan difícil, no son exactamente sorprendentes.

Ymir tiene opiniones muy fuertes sobre esta idea de sacrificio. Ella quiere que las personas canalicen esa determinación en un espíritu de lucha, lo que brinda una visión útil de las propias racionalizaciones de Ymir en la vida.

El pasado de Ymir

“Había una cosa que deseaba con todo mi corazón…”

“Si alguna vez tengo una segunda oportunidad en la vida, quiero vivir solo para mí. Ese es mi más sincero deseo”

La serie de Hajime Isayama ha estado funcionando durante años, pero el anime hace un trabajo increíble al hacer que parezca que todos estos personajes están al final de sus cuerdas. Los personajes se centran en los peligros actuales que se avecinan, pero hay otros que miran hacia el futuro y cómo las cosas serán diferentes.

Muchas personas no quieren planificar el futuro, pero Ymir es todo lo contrario y enfatiza la importancia de las segundas oportunidades. Sus palabras inspiran esperanza de que las historias de todos aún no hayan terminado y de que no haya nada más importante que seguir tus instintos.

Últimos momentos de Ymir

“Yo también solía creer que el mundo sería un lugar mejor si yo no hubiera nacido…”

“Me odiaban simplemente por el hecho de que existía, y morí por la felicidad de muchas personas”

Attack on Titan es una historia emotiva por muchas razones, pero uno de los aspectos más poderosos de la serie es en respuesta a cómo tantas personas son solo peones de una guerra generacional mucho más grande que está fuera de sus manos.

La verdad avanza lentamente y conduce a algunas revelaciones deprimentes que humanizan a los villanos de manera sorprendente. Ymir explica cómo toda su existencia ha estado llena de odio.

A pesar de que tiene un propósito claro, teme estar activamente haciendo del mundo un lugar peor. Es un lugar angustioso para su mente, pero muestra que los titanes no son solo monstruos sin sentido.

El amor de Ymir e Historia

“Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: siempre te amaré, pase lo que pase…”

“No importa cuánto me lastimes. No importa cuánto trates de derribarme, mi amor por ti es demasiado fuerte y nunca podré verme odiarte”

Attack on Titan prioriza la acción sobre el romance, pero sigue siendo increíble ver cómo se forman conexiones genuinas durante estos tiempos difíciles. Una de las parejas más emotivas y sorprendentes es la de Ymir e Historia.

Su historia de amor no tiene exactamente un final feliz, pero su compromiso mutuo es lo más destacado de la serie. Hay muchos momentos brillantes entre Ymir e Historia, pero este discurso es el mejor de todos.

Esto es una prueba de que detrás de todo este derramamiento de sangre hay una dulce historia de amor, que tiene el poder de curar cualquier cosa. ¿De estas 10 frases de Ymir cuál sería tu favorita?