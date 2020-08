Attack on Titan: El nuevo deseo de Armin para el mundo ¡SPOILERS!

¡Spoilers! Attack on Titan, en los capítulos recientes del manga, realmente ha puesto al personaje de Armin Arlert en el límite, presentando algunas de las elecciones más difíciles que el joven soldado y heredero de los poderes del Titán Colosal, ha enfrentado; incluso yendo más allá de sus hazañas en el anime.

Este maestro táctico ha revelado lo que todavía está buscando en el “mundo fuera de los muros”. A lo largo de sus vidas, tanto Armin como Eren Jaeger han estado buscando un mundo que no esté plagado de titanes y, en cambio, les de una vida de paz; pero con nuevos desafíos en su camino, este puede ser un mundo imposible de encontrar.

¡Advertencia! Si no has leído la última entrega del manga de Attack on Titan en el capítulo 131, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que nos sumergimos en el territorio de los spoilers. También te recordamos que la serie confirmó una temporada final de anime producida por MAPPA.

Con Eren Jaeger habiendo decidido crear un nuevo mundo erradicando a todos los que no tienen sangre “Eldiana” corriendo por sus venas, Armin se ha enfrentado a la decisión más difícil de su vida y vaya que el chico rubio la ha tenido difícil.

Al viajar con el nuevo Cuerpo de Exploración (Survey Coprs), que está formado por soldados tanto eldianos como marleyianos (Reiner, Annie y Mikasa), Armin se encuentra con su antiguo amigo Eren en su mente, con el “Titán de ataque” enloquecido por el poder del Titán Fundador.

El nuevo deseo de Armin

Viajando a bordo de un barco, Armin tiene que luchar con lo que debe hacer para detener el loco reinado de su amigo de la infancia. Al hablar con Annie, la Titán Femenina, él revela que se considera a sí mismo un monstruo, sin siquiera tomar en consideración el poder del Titán Colosal que se encuentra dentro de él.

También ha discutido las decisiones que ha tenido que tomar y las vidas que ha tenido que tomar como un soldado dentro del Survey Corps. Mientras, recuerda una época en la que tanto él como Eren Jaeger buscaban un mundo nuevo y detalla que lo que quiere en su vida es:

“Encontrar un mundo que aún no ha encontrado, fuera de los mundos de Eldia y Marley”

Armin no necesariamente analiza lo que espera que sea este “nuevo mundo”, solo desea que todavía haya un misterio “más allá de las paredes” esperando ser explorado y con suerte que tenga una guerra o Titanes. ¿Qué opinas de la búsqueda de Armin? Quizás él luchará contra Eren Jaeger antes de que termine la Attack on Titan.

