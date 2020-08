Attack on Titan: Cómo la historia trágica de Levi lo cambió todo en el anime

Levi Ackerman de Attack on Titan, es fácilmente uno de los personajes más complejos de la serie. Como capitán de Survey Corps y "el más fuerte de la humanidad", su habilidad a menudo ha demostrado ser tanto una maldición como un regalo, lo que lo confina al destino de ver morir a todos sus amigos y camaradas mientras sobrevive.

Pero hay más en su historia que su tiempo como capitán, o incluso su relación separada con su tío Kenny, que explora la temporada 3 del anime. El manga spin-off de “No Regrets”, narra su época como criminal en el subsuelo, así como su inducción en el Survey Corps, y en el proceso, arroja luz sobre las tragedias que dieron pie a sus decisiones memorables en la serie.

Sobre el spin-off “No Regrets” de Levi

“No Regrets” escrito por Gun Snark e ilustrado por Hikaru Suruga, es relativamente desconocido para la mayoría de los fanáticos de Attack on Titan, pero permanece fiel al espíritu de la serie principal al contar la historia del pasado de Levi. También existe una OVA de dos episodios del spin-off.

Pero debido a las limitaciones de tiempo, pasa por alto o corta mucho del manga en el que se basa. Con la supervivencia de Levi y de todo el elenco en juego en el próximo final de la temporada 4 de anime, no hay mejor oportunidad para profundizar en las tragedias en “No Regrets” que dejaron su huella en él.

Las amistades de Levi

La temporada 3 de Attack on Titan establece cómo Levi siempre ha carecido de lazos familiares unidos por sangre. Su madre Kuchel era una trabajadora sexual en los barrios bajos subterráneos debajo de Mitras y murió cuando él era un niño pequeño; su tío Kenny lo encontró, pero pronto lo dejó para que se las arreglara solo en medio de matones y ladrones.

El mundo de Attack on Titan es cruel, y la mugre sombría del Underground ofrecía poca misericordia incluso antes del día en que Wall Maria fue violada. Levi estaba solo, hasta el punto de que ni siquiera supo que era un Ackerman hasta que llegó a los golpes con Kenny décadas después.

Sin embargo, para bien o para mal, la muerte era tan común en el subterráneo que los niños sin familia no levantaban las cejas. Levi tenía mucha compañía cuando se trataba de estar sin hogar y sin un centavo, y sus impecables habilidades de combate no solo lo ayudaron a sobrevivir, sino que también le valieron notoriedad.

Foto: Attack on Titan anime "No Regrets"

En algún momento de su adolescencia, esa notoriedad impulsó a Furlan Church a buscarlo y, después de múltiples intentos fallidos de amistad, se convirtió en la primera persona en la que Levi confiaba. La habilidad de Furlan para intrigar y la destreza de combate de Levi pronto los hizo dirigir una pequeña pandilla propia.

Años más tarde, una chica enérgica llamada Isabel Magnolia se unió a Levi y Furlan. Rápidamente se convirtió en una amiga de confianza: vivía en la misma casa que los adolescentes mayores y fue el tercer miembro de su pandilla en dominar el equipo de maniobra 3D para robos.

Tanto Furlan como Isabel eran amigos indiscutiblemente leales de Levi. Nunca tuvo una personalidad expresiva, pero sonreía más a su alrededor de lo que lo haría su yo mayor en el Survey Corps. Eran familia para Levi de una manera que Kuchel y Kenny no pudieron ser.

Tragedia y resolución en Survey Corps

Levi, Isabel y Furlan dirigían una banda de gran renombre gracias a su dominio del equipo de maniobra 3D, pero eso no fue suficiente para satisfacerlos. Los tres anhelaban escapar de las sombras y la miseria del Subterráneo.

Parecía un sueño imposible: los nacidos en el subterráneo no eran considerados ciudadanos de Eldia y, por lo tanto, serían arrojados rápidamente a la oscuridad incluso si de alguna manera lograban evadir los bloqueos militares colocados en cada escalera.

Sin embargo, un político se enteró de sus habilidades con el equipo de maniobra 3D y les ofreció un trato: si se infiltraban en Survey Corps para robar algo de chantaje a su estrella en ascenso, Erwin Smith, arreglaría la ciudadanía para los tres. Los eventos no salieron según lo planeado.

Los tres fueron eximidos del prolongado entrenamiento del Cuerpo de Inspección debido a su obvio talento y fueron enviados a inspeccionar la naturaleza más allá de los muros antes de que hubiera la oportunidad de robar los documentos.

Una fuerte tormenta tomó por sorpresa a todo el Cuerpo de Inspección durante esta expedición, lo que permitió a los titanes acercarse sigilosamente a su convoy y separar sus fuerzas bajo la lluvia. Resultó en pérdidas asombrosas. Furlan, Isabel y Levi cabalgaron más allá de los muros juntos, pero solo Levi regresó.

Levi no se había unido a Survey Corps por una creencia sincera en sus ideales. Se había unido con la esperanza de vivir con Furlan e Isabel bajo un cielo azul, libre del metro. Ese sueño murió con Isabel y Furlan.

En su lugar, decidió asegurarse de que sus muertes no fueran en vano masacrando a cada titán que se atreviera a probar su fuerza contra la suya. Permaneció con Survey Corps, presenciando la muerte de un sinfín de camaradas hasta el día en que Eren Jaeger se unió.

Efecto duradero en Attack on Titan

A pesar de los años que han pasado desde la muerte de Isabel y Furlan, y a pesar de la falta de voluntad general de Levi de hablar sobre su vida personal con nadie, algunas de sus decisiones más importantes en Attack on Titan tienen vínculos claros con su pasado.

Entre estos se encuentran el consejo de Levi a Eren en el bosque de árboles gigantes y su decisión de salvar a Armin por encima de Erwin al final de la temporada 3. Los efectos dominó de sus tragedias pasadas son testimonio del hecho de que, a pesar de que la crianza de Levi le enseñó a no hablar sus emociones, es el personaje más emotivo de la serie, algo que el creador de Attack on Titan ha confirmado en entrevistas.

La elección que enfrentó Eren en el Bosque de los Árboles Gigantes, sobre si confiar en el plan del Cuerpo de Inspección o luchar contra la Titán Femenina usando su propia forma de titán, es un paralelo deliberado a la elección que Levi tomó el día en que Furlan e Isabel fueron devorados por titanes.

La familia encontrada de Levi murió en ese fatídico día de lluvia porque eligió confiar en ellos y en el Cuerpo de Inspección por encima de su propia fuerza, y se fue a la lluvia solo para llevar a cabo una misión separada en lugar de quedarse para defender al escuadrón al que él, Isabel y Furlan pertenecían.

Las similitudes entre la situación de Eren y la suya no pasaron desapercibidas para el propio Levi, lo que hizo que le aconsejara a Eren con una referencia indirecta a la muerte de sus amigos:

"Eren. La diferencia entre tu decisión y la nuestra es la experiencia. Pero tú no tienes que confiar en eso. Elegir. Cree en ti mismo. O cree en el Survey Corps y en mí. No sé. Nunca lo he hecho. Puedo creer en mis propias habilidades o en las elecciones de compañeros en los que confío”.

“Pero no uno siempre sabe cómo resultará. Así que elige por ti mismo la decisión de la que menos te arrepientas”. Al final, Levi y Eren tomaron la decisión de poner su fe en los demás en lugar de en ellos mismos, con los mismos fines trágicos, la elección de la que se arrepentirían menos.

El momento en el que Levi salvó a Armin por Erwin es otro momento probablemente influenciado por sus recuerdos de Furlan e Isabel, aunque es innegable que una compleja combinación de razones estuvo en juego aquí.

La noche anterior a la batalla de Survey Corps para reclamar Wall Maria, Eren, Armin y Mikasa se reunieron en algunos escalones de la calle para mirar las estrellas y hablar sobre sus sueños juntos. Fue un lindo reencuentro entre amigos, un último momento de felicidad antes de la carnicería del día siguiente.

Y podría haber sido eso si no fuera por Levi que escuchaba a escondidas en la penumbra detrás de la pared, una expresión melancólica en su rostro. Eren, Armin y Mikasa tenían lo que él nunca volvería a tener, y es difícil imaginarlo pensando en alguien más que en Isabel y Furlan en ese momento.

Cuando llegó el momento de elegir entre salvar a Armin o Erwin. Con Furlan, Isabel, Petra, Mike, Erwin y muchos más muertos, está claro que Levi Ackerman ha sido testigo de una tragedia sin fin y sufrió pérdidas que romperían a un hombre menor.

Es natural dado el mundo en el que vive, un mundo donde la humanidad está bajo asedio, pero aún así da forma a su determinación de garantizar que algún día ese ciclo de tragedia llegue a su fin en Shingeki no Kyojin.