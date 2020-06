Attack On Titan y Nanatsu no Taizai tienen un crossover oficial (VIDEO)

Attack On Titan (Shingeki no Kyojin) y The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai), son las dos franquicias de anime que finalmente obtuvieron un crossover oficial. Esto fue gracias a un juego para celulares dedicado a los Siete Pecados Capitales y un reciente trailer impresionó a los fans de ambos títulos animados.

Attack On Titan y Nanatsu no Taizai crossover

El nombre del juego para dispositivos móviles es “The Seven Deadly Sins: Grand Cross of Light and Darkness”. Según información de Comicbook, es un juego de rol que le permitirá a los fans ingresar al mundo creado por Nakaba Suzuki; mismo que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, incluyendo la película del 2018.

Este juego de Nanatsu no Taizai, te dará la oportunidad de recolectar a tus personajes favoritos del anime y agregarlos a tus listas; pero el próximo crossover que se planeó, incluye al mundo de Attack On Titan y llegará a finales de junio. Al parecer, Meliodas (Pecado de la Ira) y los demás Pecados Capitales se encontrarán con el Escuadrón de Reconocimiento (Survey Corps).

Trailer de Grand Cross of Light and Darkness

En este tráiler oficial, vimos una épica escena de batalla entre Meliodas, Diane, King y Ban contra los Titanes de la franquicia por Hajime Isayama; y más adelante se les unió el Capitán Levi de Survey Corps junto con Eren Jaeger en su forma de Titán para ayudar a los Siete Pecados Capitales. ¿Increíble verdad?

Sobre crossover de anime en videojuegos

Recordemos que el anime de Attack On Titan se encuentra llegando a su cuarta y última temporada; ahora producida por MAPPA en lugar de Wit Studio. Mientras que Nanatsu no Taizai ahora animado por Marvy Jack y Studio Deen en lugar de A-1 Pictures; se encuentra produciendo su cuarta temporada para la televisión.

Gracias a los videojuegos y juegos de celular, es posible disfrutar de estos crossovers y apariciones de famosos personajes de anime como Dragon Ball Super, Naruto, One Piece, Bleach y muchos más. Ya que esta es una forma para disfrutar épicas batallas entre protagonistas de distintas franquicias japonesas.

Por otra parte, la popularidad de estas series suelen estás basada de obras originales de manga y gracias al anime se puede promocionar aún más sus historias. Aunque la historia de Nanatsu no Taizai finalizó hace unos meses, el creador Nakaba Suzuki confirmó una secuela de nombre “The Four Knights of the Apocalypse”.