Attack On Titan: Mikasa cobra vida con su aspecto realista en increíble fanart

Shingeki No Kyojin, también conocido como Attack On Titan, está cada vez más cerca de estrenar su cuarta y última temporada, por lo que los fans de esta espectacular serie de anime ya no pueden contener las ansias por saber qué ocurrirá con los héroes.

Sabemos que personajes principales como Armin, Eren e incluso Mikasa serán cruciales para el desenlace, y se han vuelto los favoritos de muchos, quienes los reviven en impresionantes fanarts, como sucedió con el que te mostraremos a continuación.

Mikasa llega al mundo real con un fanart

En las últimas horas un talentoso artista de DevianArt se hizo muy popular entre la comunidad de la serie de Shingeki No Kyojin, pues sorprendió a muchos con un increíble fanart de la temeraria Mikasa Ackerman.

Durante el transcurso de la serie, desde la temporada 1 hasta la próxima llegada de la temporada 4, hemos visto una gran cantidad de diseños creados por los fans, los cuales hacen resaltar lo mejor de los personajes.

Asimismo, de vez en cuando algunos artistas como @Cscentri, el creador de este diseño realista de Mikasa, deslumbró a los fans al punto de que algunos incluso pensaran que se trata de una apariencia mucho mejor que la que entregó el creador de SNK.

El fanart más impresionante de Mikasa

En la imagen podemos ver a Mikasa con su clásico uniforme de la tropa de reconocimiento, donde resalta su famosa bufanda roja, misma que le regaló Eren cuando eran niños y que se ha convertido en su posesión más preciada.

Además de esto, el diseño que @Cscentrl usó, le da una apariencia más humanizada al personaje, que además luce mucho más peligrosa con su adaptación del dispositivo de maniobras tridimensionales.

Hasta el momento no sabemos cuál será el destino de Mikasa en la temporada 4 de Attack On Titan, pero en La Verdad Noticias de informaremos primero que nadie de todas las novedades de la serie y este gran personaje