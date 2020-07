Attack On Titan: Cosplay luce a Mikasa con un SEXY bikini de playa

El anime y manga de Attack on Titan, recibió un impresionante trabajo de cosplay para Mikasa, solo que este le dio un look de bikini de playa que nunca antes habíamos visto en la franquicia de Hajime Isayama. Así que podemos estar seguros, de que la fantasía de muchos fans finalmente se cumplió.

El océano en Attack On Titan

La introducción del océano terminó siendo una de las mayores revelaciones de la tercera temporada, ya que no solo Eren y los demás finalmente lograron salir de los muros de Eldia. Todos los personajes iniciaron un arco que pondrían aún más intenso su futuro, ya que esto les dio una dirección para dirigirse a una cuarta y última temporada; la cual será animada por MAPPA en lugar de Wit Studio.

Desafortunadamente, esto significaba que incluso cuando Eren y los otros miembros del Survey Corps descubrieron que el océano era real por primera vez, no tuvieron suficiente tiempo o espacio para disfrutarlo antes de que la desolación del mundo a su alrededor siguiera ocurriendo. Pero, ¿y si tuvieran tiempo para jugar un poco? ¿Qué pasa si Attack on Titan realmente tiene un episodio de playa en trajes de baño?

Cosplay luce a Mikasa con un atrevido bikini

La artista “joanneofarclol” imaginó ete clásico momento en la arena con un elegante look en bikini para Mikasa, el cual también incluye un poco de su uniforme estándar de Survey Corps. Si este personaje alguna vez tuvo tiempo para relajarse antes de enfrentar nuevas amenazas de Titanes y otros problemas con la humanidad cruzando el mar, ¿tal vez así es como ella elegiría hacerlo? ¡Puedes ver el gran cosplay a continuación!

Te puede interesar: Attack On Titan: Aparece un extraordinario cosplay de Eren Titán

La fotografía ya superó los 7 mil me gusta en Instagram y demostró que la creatividad de los cosplayers no tienen límite. Sabemos que Mikasa regresará junto con el resto de los personajes con la cuarta y última temporada del anime. Aunque no estará con un bikini listo para una fiesta en la playa, si tiene un estilo renovado por la animación de MAPPA. ¿Tal vez ella consiga tener unas vacaciones cuando todo termine en la historia?