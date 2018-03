Atropellan a la Bebeshita del programa Enamorándonos

Una de las participantes más polémicas de Enamorándonos, la Bebeshita sufrió un accidente cuando se bajó de un coche y es que una mujer la cual al parecer se encontraba conduciendo y utilizando su celular aplastó el pie de la joven.

Dicha información fue publicada por la misma modelo pues mientras se colocaba una bolsa de hielo en su pie lastimado describió como sucedió el hecho a través de Instagram Stories.

Mi pie me duele porque una pen#$% me atropelló mi pie y me estoy poniendo hielito porque hay que fijarse para donde manejan yo iba bien y la pen#$% me piso mi pie con su llanta, dijo Daniela