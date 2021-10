Atropellan a Katey Sagal en Los Ángeles, está hospitalizada

Katey Sagal se está recuperando después de ser atropellada por un automóvil, según un informe.

La actriz de 67 años estaba cruzando una calle en Los Ángeles el jueves cuando un automóvil la atropelló, según los medios de comunicación. Según los informes, el conductor la ayudó y llamó a una ambulancia.

Luego fue llevada a un hospital local y recibió tratamiento por lesiones que no pusieron en peligro su vida. Una fuente le dijo a la prensa que ella "va a estar bien".

Actualmente la actriz que sufrió el accidente protagoniza la comedia de situación de ABC "The Conners", pero es mejor conocida por sus papeles en "Sons of Anarchy" y "Married ... With Children".

¿Con quién está casada Katey?

Sagal ha estado casada con el productor de "SOA" Kurt Sutter desde 2004 y comparten una hija de 14 años llamada Esme. También tiene dos hijos, Jackson, de 25 y Sarah, de 27, de una relación anterior.

Katey es una intérprete extremadamente talentosa y versátil, experta tanto en la comedia como en el drama, la actriz y cantante, se convirtió en un nombre familiar a fines de la década de 1980 como la fabulosamente descarada y poco domesticada Peg Bundy en la perdurable serie de Fox Matrimonio con hijos (1987).

Durante su larga carrera recibió tres nominaciones al Globo de Oro y dos nominaciones al American Comedy Award. Tan popular e identificable como era su personaje de Peg Bundy, Katey siguió adelante con firmeza después de que el programa salió del aire, no solo protagonizando otras comedias de situación y películas de televisión, sino también interpretando personajes que eran polos opuestos del escandaloso papel que primero ganó su atención en todo el país.

¿Dónde vive Katey Sagal?

Katey reside en el área de Los Ángeles con su cuarto marido, el escritor Kurt Sutter, cuyo aclamado trabajo incluye El escudo (2002) y el poco convencional Los indomables (2008), que Sutter creó. Tuvo tres hijos de White, Ruby (murió al nacer), Sarah y Jackson, y una hija de Sutter, Esme Louise.

En La Verdad Noticias te informamos recientemente que una de las actrices de Skins fue atropellada por un camión en Nueva York por lo que el caso de Katey se convertiría en el segundo accidente del año en EUA para celebridades de Hollywood.

