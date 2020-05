¡Atrevida! Belinda luce sus CARNES en “Flamenkito” junto a Lérica

Belinda es una de las cantantes mexicanas más destacadas del mundo de la música y que a pesar de estar pasando el aislamiento por la pandemia del coronavirus, ahora ha sorprendido con un nuevo tema en el que luce totalmente sensual.

Fue recientemente que la intérprete de Dopamina, anunció a través de redes sociales el estreno del videoclip ya que está disponible en algunos países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.

Resulta que la hermosa Belinda unió su voz junto al grupo Lérica, integrado por Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel y lanzaron juntos el bailable tema musical “Flamenkito”, justo en medio de la pandemia por Covid-19 que afecta a gran parte del mundo.

Belinda y el estreno de Flamenkito

Hay que destacar que aunque ya se ha estrenado en algunos países latinos, en Estados Unidos, Uruguay Paraguay, Chile, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras, se podrá ver dentro de unas horas.

Sin duda alguna “Flamenkito”, es la nueva colaboración de Belinda y Lérica, el grupo español del momento que se volverá en la canción más sonada del verano 2020, esto luego de que hace un año lanzaron, Un traguito, su primera colaboración.

Es por eso que ahora, Lérica y Belinda han vuelto a lanzar un tema igual de bailable, con un ritmo muy pegadizo y una letra que se te mete en la cabeza fácilmente, teniendo todos los ingredientes necesarios para convertirse en la canción más sonadas del momento.

No queda duda de que el verano está a casi nada de llegar, por ello las canciones más bailables no tardarán en convertirse en éxitos del verano y Flamenkito es una de ellas, ya que teletransporta al instante a esos días de vacaciones, que no podemos tener más ganas de que lleguen.

TE PUEDE INTERESAR: ¡M@mona! Belinda se BURLÓ de Bad Bunny en un video

Cabe destacar que a pesar de la cuarentena por el Coronavirus, nada les para, Belinda ha grabado el videoclip de ‘Flamenkito’ desde su casa de México, mientras que los chicos de Lérica también lo han grabado cada uno desde su casa y ahora presentan el resultado.