Atala Sarmiento y el escándalo que provocó su salida de TV Azteca

No cabe duda que la salida de Atala Sarmiento de TV Azteca es uno de los escándalos más mediáticos que ha ocurrido en los últimos años, esto debido a los rumores que surgieron en torno a ello, pues hay quienes aseguran que fue Pati Chapoy quien solicitó su despido.

Según información del sitio ‘El Sol de México’, el fin de la carrera artística de Atala Sarmiento en TV Azteca ocurrió cuando comenzaron a circular rumores de que la conductora estaría en planes de iniciar un nuevo proyecto con Televisa, mismos que ella desmintió durante una entrevista con Adela Micha para su programa de Youtube.

Desafortunadamente, esto no fue de utilidad para la periodista de 47 años, pues usuarios de las redes sociales observaron que la relación entre ella y Pati Chapoy cada vez era más tensa y que incluso ya no tenía tanta participación dentro de la emisión de Ventaneando.

En redes sociales circulaba el rumor de que las cosas con Atala Sarmiento en Ventaneando no iban tan bien.

¿Atala Sarmiento está vetada de TV Azteca?

En marzo de 2018 se informó que Atala Sarmiento ya no formaba parte de TV Azteca, esto porque primero dejó de aparecer en las emisiones de Ventaneando y posteriormente porque ella mismo lo confirmó en una nueva entrevista para Adela Micha, ahí reveló que su contrato con la televisora no se renovó porque los ejecutivos no aceptaron sus términos.

Atala Sarmiento confesó en redes sociales que TV Azteca la había vetado.

Atala Sarmiento asegura que Pati Chapoy fue la culpable de que saliera de TV Azteca.

Rumores aseguraban que la periodista solicitaba a la televisora del Ajusco un aumento de sueldo considerable y otros requisitos exagerados, pero también se dijo que su salida fue porque se burló de Pati Chapoy en su primera entrevista con Adela Micha, aunque este último jamás se confirmó.

Atala Sarmiento y David Ródenas se encuentran radicando en España y por el momento no hay planes de volver a la pantalla chica.

Finalmente fue la misma Atala Sarmiento quien reveló que TV Azteca la había vetado, aunque nunca reveló cuál fue la razón; hoy en día radica en España junto a su esposo David Ródenas y se encuentra esperando una buena propuesta de trabajo que valga la pena para que reconsidere regresar a grabar algún programa en vivo para la pantalla chica.

