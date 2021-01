Atala Sarmiento vuelve a hablar de Pati Chapoy ¿Aún se odian?

El pasado 7 de enero te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Pati Chapoy y Atala Sarmiento se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales gracias a una fotografía que la titular de Ventaneando compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Como parte de la celebración del 25 aniversario de Ventaneando, la conductora Pati Chapoy ha compartido en sus redes sociales algunos recuerdos del programa, así como fotografías con los antiguos conductores, pero una que llamó la atención de los cibernautas fue la que compartió con Atala Sarmiento, con quien sostiene una fuerte rivalidad.

La imagen de ambas conductoras en Instagram causó revuelo en redes sociales, e incluso surgieron rumores de que su rivalidad ya había finalizado y que Atala Sarmiento estaría negociando su regreso a Ventaneando ni a ningún otro programa unitario de TV Azteca.

En entrevista con el periodista Javier Poza, la conductora habló sobre la postal que Pati Chapoy compartió en su cuenta de Instagram, la cual fue capturada hace algunos años en el estado de Campeche. También señaló que le da gusto formar parte de dichos recuerdos.

“Fue un viaje polémico, y me imagino que también ha de haber sido una imagen polémica. Me da gusto que la hayan compartido, pues porque fue uno de tantos viajes que hicimos juntos, en donde compartíamos como una familia. Era una convivencia muy intensa, fueron muchos años de muchas historias y como una familia, entonces me da gusto que la hayan compartido”, declaró Atala Sarmiento.

Atala Sarmiento no regresará a TV Azteca

Por último, la también periodista aprovechó el espacio que Jorge Poza le brindó para poner fin a los rumores que aseguran su regreso a TV Azteca, pues ella está enfocada en disfrutar de una nueva etapa en su vida al lado de su esposo David Ródenas en Barcelona, España.

Atala Sarmiento desmintió los rumores que aseguran su regreso a Ventaneando.

“No estoy renegociando nada para volver a ningún programa unitario en Televisión Azteca, la verdad es que estoy bastante desenchufada de lo que pasa en la pantalla de México. Sí leo los periódicos, sé perfectamente lo que pasa social y políticamente en el país”, finalizó Atala Sarmiento.

