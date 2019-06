Atala Sarmiento víctima de la EXTORSIÓN por reveladora fotografía (FOTO)

Atala Sarmiento ha sido, durante muchos tiempo, una de las conductoras más consentidas y con mayor renombre dentro de la pantalla chica. Su talento y éxito, se han debido en gran parte a su personalidad -que aunque controvertida- discreta con su vida privada.

Esta talentosa celebridad logró alcanzar la fama y éxito dentro del icónico programa de espectáculos de Tv Azteca "Ventaneando" el cual era liderado por Pati Chapoy con quien compartió el set durante varios años.

Sin embargo, las cosas no salieron bien y hace algunos meses, Atala Sarmiento, tuvo que decir adiós a la casa del Ajusco para posteriormente incorporarse con la competencia en el programa 'Intrusos'. Sin embargo, esto no duró mucho, pues recientemente el programa salió del aire.

La presentadora Atala Sarmiento, recientemente ha hecho declaraciones que han preocupado a la audiencia y a todos sus seguidores, pues esta importante figura de la televisión mexicana ha sido víctima de la extorsión.

como hemos de saber, hace no mucho tiempo, la conductora estuvo vacacionando por Europa, y es precisamente después de esta travesía que la Atala Sarmiento se ha visto en una delicada situación en la que las amenazas han estado a la orden del día.

Al parecer, y según lo informado por la misma Atala, ha sido amenazada en repetidas ocasiones, de que en caso de no entregar cierta cantidad de dinero en efectivo, los extorsionadores filtraran una supuesta foto íntima de la conductora.

"Desde que regresé, he recibido mensajes y llamadas donde me están extorsionando que, si no doy cierto dinero, van a publicar una imagen mía que es de carácter privado y que la sacaron de mi celular mediante un hacker”, aseguró la presentadora de espectáculos.