¿Atala Sarmiento trabajará en algún programa de Televisa?

Luego de las especulaciones tras la salida de Atala Sarmiento de TV Azteca y del paso de la conductora por diferentes programas de Televisa, finalmente hay una propuesta de trabajo en Televisa.

Días después Sarmiento reveló su verdad y aclaró que su salida se debió por la falta de acuerdo al momento de intentar renovar su contrato, pues no estuvo conforme con la paga.

El productor de televisión Miguel Ángel Fox aseguró que Atala Sarmiento fue una de las conductoras que le propusieron para encabezar la nueva temporada del programa de canto' La Voz México'.

Se trata de la nueva temporada del programa de canto ‘La Voz… México’ y ella podría ser la nueva conductora.





“Va a haber un gran cambio en esta ‘Voz’. Tanto de mecánicas, como muchas cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no. Pero sí me la propusieron a Atala, no he hablado con ella todavía”. Comentó el productor Miguel Fox.