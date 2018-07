¿Atala Sarmiento será el reemplazo de Natalia Téllez?

Últimamente Natalia Téllez anda en el ojo del huracán pues si no es una es es otra, ya que se rumora en algunos de medios de comunicación que podría ser despedida y que en su lugar podría quedar Atala Sarmiento.

De acuerdo con un programa de espectáculos esta situación habría provocado que la conductora y presentadora, Natalia Téllez , se molestara y no por el cambio sino por la guerra de dimes y diretes que se ha abierto.

Por ello, decidió poner un alto a los rumores que aseguran que le encontraron ya un remplazo, pues Atala Sarmiento entraría al “Heraldo de México” para llevar la columna, que por el momento escribe Téllez.

“En realidad tengo un rollo de contrato y estamos viendo si retomamos o no, no creo que tenga que ver con eso o no sé (refiriéndose a la llegada de Atala), pero estamos viendo de su lado y del mío que onda”, señaló Natalia.

La conductora aclaró que la gente dirá lo que quiera decir, pero no deja ese proyecto por diva.

“Yo de verdad me gustaría mucho, sobretodo en cuestión de mujeres, que dejen ese contra pique, esa competencia, es tan malsano es tan triste (...) si Atala escribe de verdad que le vaya súper bien y de verdad nunca va a ser una por otra”, añadió.