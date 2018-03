¿Atala Sarmiento se va de Tv Azteca para un nuevo programa en Televisa?

Los recientes cambios y crisis por las que han sufrido Televisa y TV Azteca orillaron a varios miembros de dichas empresas a tomar decisiones drásticas y huir con la competencia, por lo que en varias telenovelas y programas el talento de ambas empresas ha dado la sorpresa. Tal es el caso la conductora Atala Sarmiento, quien varios medios afirman que se de Tv Azteca para Televisa.

La consentida conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento también estaría a nada de irse a Televisa, por lo que se vio obligada a contar la verdad en plena transmisión de la emisión de espectáculos.

Atala Sarmiento, no pudo más con las especulaciones sobre su permanencia en TV Azteca y sin nada qué ocultar contó a sus compañeros, en ausencia de Pati Chapoy, lo que en realidad estaba pasando:

Una publicación compartida por atasarmiento (@atasarmiento) el Mar 2, 2018 at 4:53 PST

Una publicación compartida por atasarmiento (@atasarmiento) el Feb 27, 2018 at 4:38 PST

"Que voy a hacer un programa como La historia detrás del Mito y voy a firmar un contrato por 3 años o bien, voy a hacer un programa… Cuéntamelo no sé qué y así, que me encontré a Aurora Valle y a todas, me las encontré a todas.