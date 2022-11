Atala Sarmiento se sometió a un delicado procedimiento médico ¿De qué se trata?

Atala Sarmiento es una de las conductoras de televisión más respetadas y queridas del mundo del espectáculo debido a su profesionalismo, pues a lo largo de su gran trayectoria ha mostrado grandes reportajes.

Sin embargo desde hace un tiempo la periodista ha enfrentado complicaciones de salud que han puesto en crisis la misma, por lo que ahora está buscando una forma de combatir el padecimiento que tiene.

Aunque hace unos meses Atala denunció a un miembro de Ventaneando de acosarla en redes sociales, información que trajimos para ti en La Verdad Noticias, hoy la conductora ha compartido con sus seguidores.

Atala Sarmiento revela detalles de su salud

Este lunes la ex conductora de Ventaneando ha dado a conocer a sus seguidores que tuvo una crisis de salud que la mandó al hospital, por lo que explicó que se ha enfrentado a una severa complicación de la anemia que padece.

Ahí Atala montó en sus redes un vídeo en el que se le ve esperando en la sala de un hospital, al principio se le ve tranquila pero poco a poco todo va poniéndose un poco tenso, pues lo que necesitaba la ex conductora de una transfusión de sangre.

"Hoy quiero empezar la semana compartiéndoles esto que sucedió hace un mes y medio", dijo la famosa.

"Necesité una transfusión de hierro intravenoso porque mi grado de anemia llegó a un punto bastante serio. Me había quedado sin reservas de hierro, en otras palabras, sin fuerzas para seguir adelante",continuó.

Cabe recordar que no es la primera vez que Atala Sarmiento se enfrenta a problemas de salud, pues la anemia a la que hizo referencia es una consecuencia de la celiaquía que padece y que le ha cambiado la vida para siempre desde hace unos años.

La conductora expresó que en el último tiempo ha estado más ocupada arreglando otros asuntos que velando por su bienestar por lo que reflexionó al respecto y aseguró que ya se encuentra tomando cartas en el asunto.

"Ahora estoy en plena recuperación, no solo física, me estoy recuperando a mí misma, reponiendo fuerzas y entendiendo que primero tengo que cuidar de mí y así tener fuerzas para todo lo demás... Hoy me siento mejor. Aguanto mucho mejor mis horas en el gimnasio y me voy recuperando. Pongámosle atención a nuestro cuerpo, aprendamos a escucharlo a tiempo".

Atala también hizo un llamado a sus seguidores para que no se tome a broma la intolerancia al gluten, pues la celiaquía puede ponerlos en peligro.

"La anemia puede ser un visitante silencioso y eterno…La celiaquía también. Tu cuerpo se va envenenando de gluten silenciosamente y empiezas a enfermar. Te acostumbras a vivir con el malestar permanente. Cuando oigo a gente reírse comentando que “comer sin gluten” es una moda me dan ganas de reventar", dice.

Te puede interesar: Atala Sarmiento apoyaba a Sandra Smester aunque provocó su despido de Tv Azteca

¿Cuántos hijos perdió Atala Sarmiento?

Atala Sarmiento no ha podido cumplir su deseo de ser madre

La famosa conductora ha hecho de conocimiento público en meses pasados que ha sido incapaz de tener hijos, incluso el 10 de mayo dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que confesó haber perdido a varios bebés.

Aunque no ahondó en el tema, ni se sabe con exactitud cuántos embarazos perdió, la famosa aprovechó esa ocasión para mandar un mensaje a quienes están buscando tener un hijo y no han podido concretar su sueño.

“Quiero felicitar a todas aquellas mujeres que han sido madres invisibles, de brazos vacíos -como yo- un sinnúmero de veces. Reconozco la valentía y el coraje de intentarlo TODO y cuantas veces fuera necesario, sin importar el dolor de las pérdidas, el recorrer ese larguísimo camino en silencio, la frustración y las subidas y bajadas constantes de ánimo. Enaltezco la fortaleza con la que han enfrentado no solo todo el proceso, sino las “normas” escritas por una sociedad que nos presiona e invisibiliza”,

Además conmovió a todos pues se sinceró y habló sobre lo dolorose que puede ser la pérdida de un bebé.

“Quiero felicitar a todas esas mujeres que hoy, al igual que yo, han decidido replantearse, darse otra forma y celebrar en este día a sus madres, amigas, hermanas, sin pesadumbre alguna, pero sí con abrazos y sonrisas”

“Agradezco a todos y cada uno de mis hijos que, por muy cortas que hayan sido sus vidas, me hicieron sentir el amor más grande e incondicional que puede existir aún sin haberles visto la cara o arroparlos en mis brazos. Les agradezco que nos dimos vida recíprocamente por unas semanas o pocos meses. Les di todo mi cuerpo y mi amor en plenitud para que se convirtieran en mis ángeles eternos”, finalizó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en