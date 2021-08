Atala Sarmiento se muestra en bikini y revela por qué casi no lo hace

Atala Sarmiento se sinceró con todos sus seguidores en Instagram sobre la parte de su cuerpo que no le gusta mucho, pero asegura que eso ya no la perturba más y por ello se mostró en un lindo bikini sobre la playa.

La famosa conductora de televisión, de 48 años, se dejó ver como pocas veces en traje de baño y sentada en la arena de la playa para enseñar sus largas y pálidas piernas, que ahora, asegura, ya no le avergüenza.

"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…Las piernas largas me las dio mi madre…Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!", escribió Atala en Instagram.

Atala Sarmiento habló de sus piernas

Sarmiento explicó que no hay manera de que sus piernas se puedan broncear, sin embargo, ya aprendió a quererlas, pues sabe que son ellas las que la sostienen para seguir adelante, aunque sean "así de pálidas".

"No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas. Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol",compartió la presentadora de TV Azteca.

Atala suele postear instantáneas con vestido, falda o pantalón, siempre dejando sus piernas cubierta. Por lo que Rafael Sarmiento, su hermano, dio su opinión al respecto, y resaltó que Atala es una mujer maravillosa.

Rafa Sarmiento apapachó a su hermana

Atala está a punto de volver a "Ventaneando".

"Esa piel blanca hipersensible heredada de ambos. I feel you. Lindo bronceado fucsia color jubilado de Wisconsin que siempre agarramos. Es lo que es, hay lo que hay. Eres un ser hermoso y una mujer fantástica".

Atala, quien hace unos meses dejó México para irse a vivir a España, asegura que es muy feliz junto a su esposo David Ródenas, con quien cumplió recientemente siete años de casada y espera que sean muchos más.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.