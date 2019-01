¿Atala Sarmiento se convertirá en mamá?

La conductora Atala Sarmiento es una de las estrellas de la televisión más queridas por el público mexicano, por lo que tiene a la expectativa a sus fanáticos de saber cuándo será mamá, pues aseguran que los años están pasando.

La carismática presentadora ha sido agobiada con cuestiones sobre su decisión de no tener hijos y es que Atala Sarmiento ha demostrado año tras año a todos los medios que su decisión es irrevocable.

Hace un par de años captaron a la conductora y a su esposo David Ródenas saliendo de una clínica de fertilidad, por lo que surgieron los rumores que se encontraba en busca de un bebé, sin embargo, en días pasados fue cuestionada nuevamente sobre el mismo tema, incluso fue señalada con que ya se le había ‘pasado el tren’.

Para dejar en claro el rumor, Atala Sarmiento confesó: “La verdad es que no lo deseo [ser mamá] (…) Algún tiempo en mi vida sí me lo planteé porque siempre fui súper ‘niñera’, pero uno va entrando en un ritmo de vida tan acelerado que no sé si estaría dispuesta a cambiar la dinámica que tengo, ya que un hijo te cambia por completo”, declaró la presentadora.